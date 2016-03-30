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В парижском океанариуме можно поспать в компании акул

30 марта 2016 07:56
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Новости Франции. Поспать в компании акул — такую возможность предоставляет парижский океанариум. Прозрачный аквариум, в котором обустроена спальня, погружается на десятиметровую глубину в резервуар с 35 хищниками. За одну ночь отправиться туда смогут лишь четыре человека.

Аттракцион будет работать всего три дня — с 11 по 13 апреля. После чего прозрачная спальня, которая была разработана специально для океанариума и протестирована в Средиземном море, превратится в исследовательский центр для морских биологов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# калейдоскоп # Животные

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