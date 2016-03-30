«Моему сыну будет лучше без Мадонны» – биологический отец усыновлённого Дэвида

Новости США. Биологического отца усыновлённого Мадонной Дэвида беспокоит борьба, разгоревшаяся между певицей и её бывшим мужем Гаем Ричи за опеку над их старшим сыном Рокко. Йохан Банда, биологический отец Дэвида:

Борьба за опеку, которую ведут Мадонна и Гай, становится всё более скверной и определённо вызывает опасения. Хотелось бы знать, что происходит за закрытыми дверями, и выяснить, почему Рокко предпочитает отца матери.



Фото. Йохан Банда, Мадонна и усыновлённый в 2006 году Дэвид

42-летний малайский фермер Йохан Банда признаётся, что переживает за своего 10-летнего сына, разлученного с братом Рокко, который живёт с кинорежиссёром Гаем Ричи и его новой супругой Жаки в Лондоне. Парень отказывается возвращаться к матери в Нью-Йорк. С тех пор, как он последний раз видел своих сводных братьев и сестёр, прошли недели. Йохан Банда:

Положение вещей отнюдь не радужное: один ребёнок живёт в Нью-Йорке, другой – в Лондоне. Мужчина считает, что его родному сыну будет лучше жить простой жизнью в Малави, нежели в семье, где детей разлучили.



Фото. Дэвид Ричи держит на руках коалу в Австралии

К тому же, по его мнению, поведение Мадонны оставляет желать лучшего, сообщает Daily Mail. В последние месяцы Мадонну упрекали в «эксцентричном поведении», вызванном стрессом от судебных тяжб и тоски по Рокко. На прошлой неделе, например, дошло до того, что певица обнажила грудь 17-летней фанатки на выступлении в Мельбурне.



Фото. Мадонна и Дэвид, Грэмми-2014

Мадонна и Гай усыновили Дэвида в возрасте 13 месяцев в 2006. До этого мальчик жил в приюте «Дом Надежды» в Мчинжи, так как родной отец не справлялся с его воспитанием после смерти жены. По инициативе Мадонны Дэвид Ричи познакомился со своим биологическим родителем Йоханом Банда в 2014 году. Приёмным отцом Дэвида по-прежнему является Гай Ричи.



Фото. Гай Ричи и Дэвид, 2006

А тем временем британские власти продолжают убеждать Мадонну и Гая достичь консенсуса в деле об опеке над Рокко. На неделе Мадонна начала судебные разбирательства как в США, так и в Британии, в надежде вернуть Рокко назад в Нью-Йорк, но вердикт вынесет американская сторона. Судья Алистер Макдоналд описал Рокко как зрелого молодого парня, который очень дорог своим родителям. Он также заметил, что «будет очень жаль, если он упустит ещё больше драгоценных моментов детства из-за этого конфликта». Мадонна и Ричи отстаивают свои права на опеку Рокко с 2009 года.



Фото. Рокко и его отец Гай Ричи