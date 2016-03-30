Бэтмен против Супермена: кто из них настоящий мужчина?

Быть лучшим не значит быть самым крутым. Даже когда речь заходит о героях комиксов. The Telegraph предлагает оценивать их по таким же простым, человеческим, но строгим критериям, как и всех нас. В связи с шумихой вокруг «Бэтмена против Супермена» британское издание провело тестирование и выяснило раз и навсегда: Супермен против Бэтмена – кто же действительно настоящий мужчина? Сила Супермен. Можно что угодно говорить о современной мужественности, но способность поднять складные стулья на 10-й этаж, в придачу с детьми на обоих плечах и шестью пакетами продуктов, до сих пор звучит чересчур невероятно. Супермен ещё бы и не с таким справился, и не стал бы манерно хвататься за потянутую спину в поисках одобрения. 10/10 Бэтмен. Ну уж посильнее многих, это точно, но Человеку из Стали неровня. Чтобы прийти к финишу лоб в лоб, ему придётся надеть пропитанный крептонитом костюм, но это уже чистой воды жульничество. 6/10



Фото. «Бэтмена против Супермена»; Супермен

Борода Супермен. Изредка отрастает, во времена одинокого отшельничества в поисках самого себя. Однако по большей части Супермена мы воспринимаем мальчиком с обложки: чисто выбритое, выразительное лицо. Немного скучно, если честно. Но дополнительные баллы стоит начислить хотя бы за то, что в мире не существует ни одной бритвы, которая бы справилась с такой бородой, отрасти она. 6/10 Бэтмен. Он не может отпустить полноценную бороду из-за особенностей своей маски, но новая версия в исполнении Бэна Аффлека обещает порадовать стильной щетиной. Очень дерзко. 7/10



Фото. «Бэтмена против Супермена»; Бэтмен

Отцовские навыки Супермен. Он стал бы прекрасным отцом – здравомыслящим, активным, прививал бы правильные жизненные ценности. Снимаем баллы за отчаянную «правильность»: это был бы один из тех раздражающих пап на детской площадке, на фоне которого остальные выглядят хуже. Куда им до его необузданной энергии и назойливого энтузиазма к каждой идиотской игре! 6/10 Бэтмен. Робин под боком – доказательство естественного отцовского инстинкта Бэтмена. Но то, что молодые вовлечены в жестокий самосуд, настораживает. Многие Робина даже убили на этой работёнке (включая родного сына Брюса, Дэмиана!), что отнюдь не приближает его к званию «Отец года». 4/10



Фото. Супермен III

Костюм Супермен. Невозможно плохо выглядеть в костюме, будучи около двух метров ростом, с накаченной грудью, хорошей укладкой и классическим профилем. Он даже прекратил носить брюки в своем не супергеройском обличии. Это свидетельствует о том, что он стал пристальнее следить за модой. 8/10 Бэтмен. Успешно играя роль как плэйбоя-бизнесмена, так и тёмного мстителя, Брюс Уэйн всегда выглядит отменно в «штатском» – смокингах и костюмах на заказ. Однако стоит задаться вопросом о чувстве стиля того, кто однажды подумал, что соски на резиновом бэт-костюме хорошая идея... 7/10



Фото. Вэл Килмер в «Бэтмен навсегда», 1995

Мужчина сердца Супермен. Далеко не самый лучший игрок в этом спорте. Супермен/Кларк Кент почти всю свою жизнь предан Лоис Лэйн (глаз порой скользил и по другим особам, но можно простить ему эту шалость, как-никак 78 лет прошло). В целом, хороший пример того, что моногамия не только реальна, но и хороша. 8/10 Бэтмен. Тут всё зависит от ваших предпочтений, серьёзно. Если вы приверженцы постельного режима, то здесь Брюс Уэйн самый успешный холостяк Готэма. С другой стороны, вдумчивые отношения можно по пальцам пересчитать. Психу с душевной травмой сложно остепениться. 5/10



Фото. В 90-е Супермен выглядит обходительно

Барбекю Супермен. Вероятно, его лазерное зрение способно зажарить мясо за долю секунды. Эффективно, несомненно, но тогда теряется сам дух барбекю. Никто не будет стоять у мангала весь день, постепенно пьянея, и убеждать себя в своих исключительных кулинарных способностях. 6/10 Бэтмен. Хоть Уэйн Мэнор и стал бы прекрасным местом проведения лучшей вечеринки года (с бассейном на заднем дворе), Бэтмен/Брюс Уэйн слишком мрачный и погружённый в раздумья, чтобы эту вечеринку устроить. Можете ли вы представить себе его, изнывающего от жары в костюме, отпускающего шуточки у гриля? 4/10



Фото. Надейтесь, что эти руки не принадлежат ни Бэтмену, ни Супермену.

Алкоголь Супермен. Мистер-паинька не тот, кто станет часто пить. В тот раз, когда в третьем Супермене он всё же принял на грудь, дело закончилось разгромом места и дракой с самим собой. Он не потянет, это очевидно. 2/10 Бэтмен. Всё самое лучшее в личном кабинете миллионера – отличные вина, первоклассные игристые напитки и выдержанный виски. Предположительно, бэт-мобиль оснащён системой автопилота, иначе как же он добирается домой в целости?! 8/10



Фото. Супермен / Кларк Кент

«Золотые руки» Супермен. Иронично, что приставка «супер» не спасает его от фиаско, когда дело доходит до самого основного мужского навыка. Он сбивает каждую полку, пытаясь что-то на неё положить, и случайно громит стены, нелепо не рассчитав силу. 3/10 Бэтмен. За последние годы с его стороны участились кражи гаджетов из запасов Уэйна Энтерпрайзис, но раньше его оправдывало то, что он сам сделал их. В любом случае, он несомненно самый умелый в своей группировке. 7/10



Фото. Бэтмен

Пример неклассической мужественности Супермен. Он силён, очарователен и, скорее всего, справится за заменой шин за секунду. Однако он тот ещё чудак, который вполне может выращивать цветы в саду в свободное время, открыто беседовать о своих чувствах или добровольно отправиться к семейному психологу с Лоис. 9/10 Бэтмен. Справляется с эмоциями, бродя по ночным улицам и нарываясь на драку, говоря зловещим низким голосом, ведя машину с самым высоким расходом топлива. Ну же, Бэтмен, может ты и несгибаемый, но ведешь себя как неандерталец! 2/10



Фото. «Бэтмена против Супермена»