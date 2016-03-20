«Сегодня наши пути разошлись»: Федор Бондарчук разводится с супругой после 25 лет брака

Новости России. Режиссер Федор Бондарчук и его супруга Светлана приняли решение расстаться после 25 лет совместной жизни. Супруги отмечают, что на данный момент их пути разошлись, однако за этим фактом нет каких-то конфликтов или противоречий.
Официальное заявление пары опубликовано на сайте журнала «Hello!», главным редактором которого является Светлана Бондарчук.
Источник фото: ru.hellomagazine.com
Официальное заявление пары:
С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись – за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями.
Источник фото: instagram.com/a030aa/
Федор и Светлана Бондарчук поженились в 1991 году. У них двое детей – сын Сергей и дочь Варвара.
Фото. Федор Бондарчук с сыном
В 1986 году солдат срочной службы Федор Бондарчук приехал в отпуск в Москву и зашел в гости к знакомой. Красотой и манерами белокурой Светланы Федор был сражен наповал. Светлана в то время строила карьеру модели.
На протяжении многих лет эта пара становилась самой стильной парой России. Их брак был примером для коллег, а поклонники считали их союз одним из самых крепких звездных браков.
Напомним, год 2015 в мировом шоу-бизнесе прошел под знаком настоящей эпидемии разводов.
Буквально за полтора месяца сразу семь знаменитых пар заявили о том, что разорвали крепкие узы брака. А в декабре произошел самый «быстрый развод». Роуэн Аткинсон, актер, известный по роли мистера Бина, расстался с женой спустя 24 года брака. Здесь подробности.