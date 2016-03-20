«Сегодня наши пути разошлись»: Федор Бондарчук разводится с супругой после 25 лет брака

Новости России. Режиссер Федор Бондарчук и его супруга Светлана приняли решение расстаться после 25 лет совместной жизни. Супруги отмечают, что на данный момент их пути разошлись, однако за этим фактом нет каких-то конфликтов или противоречий.



Официальное заявление пары опубликовано на сайте журнала «Hello!», главным редактором которого является Светлана Бондарчук.





Источник фото: ru.hellomagazine.com

Официальное заявление пары:

С любовью и благодарностью друг к другу за прожитые вместе годы, по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к нашим родным, мы, Федор и Светлана Бондарчук, сообщаем: мы приняли решение развестись. Время, проведенное нами вместе, было прекрасным, однако сегодня наши пути разошлись – за этим фактом нет каких-либо конфликтов, обид или противоречий. Мы перестали быть парой, но остаемся друзьями.