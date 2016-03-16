Прямой эфир

«Оберегаем наше счастье»: Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон

16 марта 2016 13:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. 42-летний актер узаконил свои отношения с продюсером, сценаристом и режиссером Анной Матисон.

Об этом рассказал в среду, 16 марта, главный редактор журнала «ОК!» Вадим Верник, который получил СМС от Безрукова.

Вадим Верник:
Пятница, 11 марта. Вечер. Неожиданно получаю эсэмэску от Сергея Безрукова: «Вадик, дорогой! Мы расписались! Но мы не делаем громких заявлений. Тихо, без шумихи. Не хотим, чтобы расспрашивали: когда, где и так далее. Оберегаем наше счастье.

Анна Матисон работала над сценариями комедий «Елки 2», «Елки 3» и «Елки 1914». В 2010 году она сняла мелодраму «Сатисфакция» с участием Евгения Гришковца.

Анна на 10 лет моложе Сергея.

Фото: Legion-Media

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Безруков # Анна Матисон

Другие новости рубрики

Все новости
Почему ты так устаешь? Россиянка показала, как проходят будни матери
16 марта 2016 11:49

Почему ты так устаешь? Россиянка показала, как проходят будни матери

В США умер сын Сергея Есенина
16 марта 2016 11:07

В США умер сын Сергея Есенина

ДиКаприо получил серебряный «Оскар» из Якутии
16 марта 2016 10:20

ДиКаприо получил серебряный «Оскар» из Якутии