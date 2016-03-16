«Оберегаем наше счастье»: Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон

Новости России. 42-летний актер узаконил свои отношения с продюсером, сценаристом и режиссером Анной Матисон.

Об этом рассказал в среду, 16 марта, главный редактор журнала «ОК!» Вадим Верник, который получил СМС от Безрукова.

Вадим Верник:

Пятница, 11 марта. Вечер. Неожиданно получаю эсэмэску от Сергея Безрукова: «Вадик, дорогой! Мы расписались! Но мы не делаем громких заявлений. Тихо, без шумихи. Не хотим, чтобы расспрашивали: когда, где и так далее. Оберегаем наше счастье.

Анна Матисон работала над сценариями комедий «Елки 2», «Елки 3» и «Елки 1914». В 2010 году она сняла мелодраму «Сатисфакция» с участием Евгения Гришковца.

Анна на 10 лет моложе Сергея.

Фото: Legion-Media