Эволюция: творческий путь Джейсона Стейтема

Когда в конце 90-х Джейсон Стейтем впервые появился на экранах в криминальной комедии «Карты, деньги два ствола», сложно сказать, что это сделало его знаменитым. Из внушительного актерского состава колоритных англичан Джейсон был далеко не самой запоминающейся личностью, но спустя несколько лет именно он стал настоящей звездой.

Путь к актерству у Стейтема был долгий и крайне необычный. Олимпийский спортсмен, модель джинсы, уличный торгаш – следующим пунктом в карьере Джейсона могло стать что угодно, но случайное знакомство с Гаем Ричи оказалось судьбоносным. Сотрудничество двух начинающих кинозвезд подарило миру талантливого самобытного режиссера и одного из самых ярких актеров боевиков.

26 июля Джейсону Стейтему исполняется 50 лет. К полувековому рубежу актер подошел с внушительным багажом киноработ и целой армией поклонников, а совсем недавно впервые стал отцом. Так давайте вместе проследим основные этапы биографии нашего юбиляра и молодого папочки.