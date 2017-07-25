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Не «оставайся один»: единственный сын актрисы Елены Яковлевой женился

25 июля 2017 13:33
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Новости России. В начале июля единственный сын актрисы Елены Яковлевой – Денис Шальных женился. 24-летний парень обменялся клятвами со своей девушкой Викторией в одном из ЗАГСов.

Для торжественной церемонии пара предпочла не традиционные свадебные наряды, а остановила свой выбор на черной гамме. На женихе была черная рубашка и брюки, а на невесте – черная юбка, белая рубашка.

После церемонии жених выложил на свою страницу в соцсети фото обручальных колец на фоне цветов.

Денис Шальных увлекается культуризмом и татуировкой. К слову, их на теле у парня немало. На щеках молодого человека некоторое время назад была надпись «оставайся один», однако Денис перечеркнул ее искусственным шрамом.

На эту свадьбу бурно отреагировали соцсети. Несмотря на то, что пишут в комментариях, между Яковлевой и ее сыном хорошие отношения. В одном из интервью Денис и его мама рассказывали об этом.

Елена Яковлева, актриса (в интервью Юлии Меньшовой):
Денис – человек, который заставляет тебя вступать в дискуссию. С ним очень интересно беседовать на все темы, которыми он интересуется. Он взрослый и живет самостоятельной жизнью, и я знаю, где он живет, поэтому я ему полностью доверяю. Сын ведет здоровый образ жизни, следит за собой, за тем, что он ест, за своим здоровьем – он не пьет, не курит и категорически против этого.

Иногда он говорит, «мама, если придет момент, то я удалю татуировки».

Денис Шальных, сын актрисы:
Мне повезло. Есть много людей, у которых родители не настолько понимающие, не настолько не ограничены в принятии своих детей вместе с их разнообразными проявлениями, увлечениями и интересами. Не важно, как я меняюсь внешне, важно то, что я остаюсь их сыном.

Кстати, актриса Елена Яковлева некоторое время была ведущей популярной программы «Большой завтрак» на СТВ. Мы вспомнили всех лиц этой программы – здесь подробнее.

# Звезды

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