Новые данные о пользе кофе: его употребление снижает риск смерти человека

Как известно, спор о пользе этого бодрящего напитка продолжался на протяжении веков и новости о его влиянии на организм не всегда были положительными. Однако в исследованиях, проведенных за последние десять лет, выявлялись все новые и новые сведения о его пользе, а согласно новым данным американских и британских ученых, опубликованным в журнале the Annals of Internal Medicine, употребление кофе может способствовать увеличению продолжительности жизни.

В мире ежедневно выпивается около 2,25 миллиардов чашек кофе. По результатам последних исследований, люди, употребляющие его регулярно, менее подвержены риску смерти вследствие целого ряда заболеваний, в числе которых сердечные заболевания, инсульты и болезни печени. При этом если в более ранних исследованиях лишь высказывались предположения о том, что кофе может быть полезен, то данные последних исследований основываются на результатах наблюдения за многочисленными и различными по этническому составу группами.

В первом из последних двух крупных исследований, начатом в начале 90-х гг. прошлого столетия и длившемся более 16 лет, приняли участие 185 000 человек. В результате было выявлено, что, независимо от возраста,

у выпивающих чашку кофе ежедневно риск смерти снижается на 12%; и на 18% у выпивающих 2-3 чашки.

Причем независимо от национальной принадлежности.

Вероника Сетиаван, доцент университета Южной Калифорнии (США):

Мы выявили, что у употребляющих кофе снижается риск смерти от сердечных заболеваний, рака, инсульта, заболеваний дыхательной системы, диабета и заболеваний почек.

Во втором исследовании, крупнейшем из проведенных на сегодня, приняли участие 450 000 человек из 10 стран Европы. Начатое в период с 1992 по 2000 наблюдение за испытуемыми также продолжалось 16 лет. С учетом ряда факторов, включающих возраст, курение, физическую активность и образование, были получены следующие результаты: у выпивающих три и более чашек в день риск смерти по сравнению с не употребляющими кофе снижался на 18% у мужчин и на 8% у женщин, независимо от возраста и национальной принадлежности.

Профессор Кембриджского университета Дэвид Шпигельхальтер считает, что, если полученные данные о снижении уровня смертности действительно имеют отношение к употреблению кофе, то дополнительная чашка в день могла бы продлить жизнь в среднем на 3 месяца у мужчин и примерно на месяц у женщин.

Положительное влияние кофе на продолжительность жизни, согласно двум данным исследованиям, связано не со способом его приготовления и даже не с содержанием в нем кофеина, а

с воздействием, которое этот напиток оказывает на биологические показатели.

Например, во втором исследовании в подгруппе из 14 800 испытуемых отмечалось улучшение результатов по биологическим маркерам, таким как ферменты печени и уровень сахара.

Марк Гунтер, исследователь Имперского колледжа Лондона (Великобритания) и Международного агентства по изучению рака:

Известно, что многие из этих биологических показателей связаны с различными заболеваниями, поэтому это еще одна загадка.

Остается неясным, являются ли более высокие показатели здоровья следствием употребления этого напитка. Проводившие оба исследования ученые согласны, что необходимо дальнейшее изучение этого вопроса. Например, чтобы выяснить, какой из множества биологически активных компонентов, содержащихся в кофе, может быть потенциально полезным для здоровья.

Вероника Сетиаван:

Это всего лишь исследование, основанное на наблюдении. Мы не можем утверждать, что, если вы пьете кофе, то это продлит вашу жизнь.

Марк Гунтер:

Я бы не стал рекомендовать резко начинать пить больше кофе, но я полагаю, что все же можно сделать предположение о том, что употребление кофе не вредит здоровью. Его можно включить в рацион здорового питания.

Навид Саттар, профессор из Университета Глазго (Шотландия):

Если людям нравится кофе, они могут быть спокойны и продолжать наслаждаться им.

В результатах очевидны некоторые противоречия.

Причина в том, что в исследованиях не были учтены многие важные факторы, такие как, например, уровень доходов, физическая активность, ежедневные социальные контакты участников и т.д. Некоторые ученые считают, что реакция организма на кофе может быть обусловлена генетически.

Полученные результаты, по мнению самих исследователей, могут быть и следствием того, что любители кофе ведут более здоровый образ жизни.

Марк Гунтер:

Можно смело предполагать, что эта взаимосвязь может быть обусловлена какими-то другими причинами.

Навид Саттар:

Это не обязательно сам факт употребления кофе. Возможно, причина в их образе жизни или в лучшем состоянии здоровья.

Поэтому, по мнению ряда исследователей, вместо того чтобы делать ставку на пользу кофе, лучше сделать что-либо, что бесспорно скажется на вашем здоровье положительно. Например, немного прогуляться, независимо от того заглянете вы в ближайшую кофейню, чтобы выпить чашечку кофе или нет.

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Сама же новость о том, что пить кофе в умеренных количествах (согласно исследователям, примерно три чашки в день) можно, по-видимому, без опасений за здоровье, а возможно даже, продляя свою жизнь, не может не порадовать многочисленных любителей этого напитка.

Статья подготовлена по материалам: spiegel.de, bbc.com, edition.cnn.com, theguardian.com.

Перевод с английского: Мария Харзеева