У британского актера Бенедикта Камбербэтча родился сын

Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч и его супруга Софи Хантер стали родителями. Об этом сообщил официальный представитель семьи. При этом имя сына и точная дата его рождения пока хранятся в тайне. От имени Камбербэтча представитель попросил «уважать право семьи на частную жизнь». Примечательно, что накануне в жизни актера произошло еще одно радостное событие. Указом королевы Елизаветы II ему присвоен орден Британской империи за заслуги в области драматического искусства.

14 февраля этого года 38-летний Бенедикт Камбербэтч сочетался браком с 37-летней Софи Хантер, театральным режиссером и актрисой. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма «Бурлеск сказки», в котором оба играли. Напомним, британские СМИ называют Бенедикта Камбербэтча самой популярной медийной персоной в Великобритании на данный момент.