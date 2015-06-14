У британского актера Бенедикта Камбербэтча родился сын
Новости Великобритании. Британский актер Бенедикт Камбербэтч и его супруга Софи Хантер стали родителями. Об этом сообщил официальный представитель семьи. При этом имя сына и точная дата его рождения пока хранятся в тайне. От имени Камбербэтча представитель попросил «уважать право семьи на частную жизнь».
Примечательно, что накануне в жизни актера произошло еще одно радостное событие. Указом королевы Елизаветы II ему присвоен орден Британской империи за заслуги в области драматического искусства.
14 февраля этого года 38-летний Бенедикт Камбербэтч сочетался браком с 37-летней Софи Хантер, театральным режиссером и актрисой. Они познакомились в 2009 году на съемках фильма «Бурлеск сказки», в котором оба играли.
Напомним, британские СМИ называют Бенедикта Камбербэтча самой популярной медийной персоной в Великобритании на данный момент.
В марте мы рассказывали о двойнике Бенедикта Камбербэтча. 16-летний житель Великобритании Тайлер Митчелл стал настоящей звездой. Поклонницы пишут ему письма и караулят возле дома, чтобы сфотографироваться. А все из-за невероятного сходства подростка с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем.
Многие пользователи социальных сетей сначала даже не поверили, что 16-летний Тайлер Митчелл действительно выглядит так, как на фото. Мичелл относится к своему сходству со звездой «Шерлока» и «Игры в имитацию» спокойно. Говорит, что не намерен зарабатывать на своей внешности, а уж, тем более, идти по стопам Бенедикта.
А в социальных сетях на протяжении ни одной недели пытались ответить на вопрос: похож Митчелл на Камбербэтча или нет? Как вы думаете? Фото для сравнения здесь.