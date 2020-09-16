Евгений Петросян показал сына в свой 75 день рождения

Снимок Евгений разместил по случаю своего дня рождения. 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет. Поклонники поздравили юмориста с этим радостным событием, а также отметили, что счастливы увидеть маленького сына артиста.

«А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!» – написал на своей странице артист.

Слухи о том, что у Евгения родился сын, начали появляться в марте 2020 года, тогда мужчина отказался это комментировать. Также у юмориста есть дочь – 51-летняя Викторина. Женщина давно замужем, живёт в США, у неё двое взрослых сыновей.