Евгений Петросян показал сына в свой 75 день рождения

Новости России. Евгений Петросян впервые показал маленького сына. Фотографию юморист разместил на своей странице в Instagram.
«А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!» – написал на своей странице артист.
Снимок Евгений разместил по случаю своего дня рождения. 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет. Поклонники поздравили юмориста с этим радостным событием, а также отметили, что счастливы увидеть маленького сына артиста.
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