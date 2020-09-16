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Евгений Петросян показал сына в свой 75 день рождения

16 сентября 2020 08:08
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Новости России. Евгений Петросян впервые показал маленького сына. Фотографию юморист разместил на своей странице в Instagram.

«А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!» – написал на своей странице артист.

Снимок Евгений разместил по случаю своего дня рождения. 16 сентября Петросяну исполнилось 75 лет. Поклонники поздравили юмориста с этим радостным событием, а также отметили, что счастливы увидеть маленького сына артиста.

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Евгений Петросян показал сына в свой 75 день рождения -1

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny 

Слухи о том, что у Евгения родился сын, начали появляться в марте 2020 года, тогда мужчина отказался это комментировать. Также у юмориста есть дочь – 51-летняя Викторина. Женщина давно замужем, живёт в США, у неё двое взрослых сыновей.

Напомним, в декабре 2019 года Петросян женился в пятый раз. Избранницей стала директор театра юмориста и его помощница Татьяна Брухунова – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Евгений Петросян # Ваган Петросян # Фотофакт

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