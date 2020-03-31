Дочь и внуки Евгения Петросяна. Как выглядят и чем занимаются наследники популярного юмориста

В 2020 году Евгению Петросяну исполнится 75 лет. Известный юморист начал свою творческую карьеру с юношества – популярность же артисту принесли его комедийные монологи, спектакли и миниатюры. Своими ориентирами в профессии Петросян называет Аркадия Райкина и Чарли Чаплина.

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny

Юморист был несколько раз женат. От первого брака в ноябре 1968 года у артиста родилась дочь. Ее назвали Викториной. Мама девочки умерла, когда она была совсем маленькой. Викторина отмечала, что в детстве испытывала неудобство от бешеной популярности отца. Однако несмотря на это девушка даже мечтала стать артисткой – выступала с папой на сцене, училась в школе с театральным уклоном. Но после Викторина посоветовалась с отцом и передумала – семья решила, что лучше попробовать что-то другое. Дочь юмориста стала искусствоведом. Она живет в Нью-Йорке вместе с мужем и детьми и занимается организацией и курированием выставок.

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny. Евгений Петросян с дочерью и Еленой Степаненко, с которой прожил в браке более 30 лет

У Викторины двое детей – сыновья Андреас и Марк. Им 25 и 22 года. Информации о них в сети практически нет. О мальчиках можно узнать лишь из некоторых интервью дедушки. Он отмечает, что оба парня прекрасно говорят по-русски. Евгений Петросян отмечал, что его внуки очень воспитанные и образованные. Старший внук – Андрей – изучает искусство и языки. В интервью «Теленеделе» в 2015 году юморист рассказывал, что внук хочет преподавать. Евгений Петросян:

Играет на фортепьяно и на ударных, хорошо поет – выступал даже в «Метрополитен-опере» в одном концерте с Пласидо Доминго. В беседе с Иваном Ургантом в 2019 году рассказал, что внук увлекся стэндапом. «Он знаменитый искусствовед, доктор наук – он заработался, потому 24 часа в сутки занимался писаниной своей, пошел в stand-up. Мать спрашивает, а зачем ты туда пошел. Он говорит – для отдыха. Он пошел передохнуть. Я его stand-up не видел – это далеко. Но говорят удачно – пригласили еще, но он не пошел».

Фото: tele.ru. Снимок сделан в 2010 году. Евгений Петросян с экс-супругой, дочерью и двумя внуками