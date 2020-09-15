Пара вместе сходила в ресторан и отлично провела время. Но парень обиделся

Парень больше года упрекает девушку в обиде, которую она ему нанесла. Однако понять его чувства сможет не каждый. Как рассказала пользовательница Reddit под ником SmallDare1986, её рост примерно 162 см, а весит она около 45 кг. В то же время молодой человек девушки 90 кг при росте 183 см. Они оба весьма спортивны, девушка занимается бегом, а парень – олимпийский тяжелоатлет. Несмотря на разницу в росте и весе, SmallDare1986 обладает огромным аппетитом, а молодой человек ест весьма скромно.

Фото: pixabay.com

И вот около года назад пара вместе с друзьями пошла в ресторан. Девушка слышала, что там есть специальное предложение: если посетитель съест стейк массой 2,7 кг и несколько гарниров за час, то он может не платить. SmallDare1986 решила воспользоваться этой возможностью. Парень посмеялся и сказал, что какой бы обжорой девушка не была, ей не удастся. Тогда автор истории предложила пари – она не только всё съест, но и сделает это быстрее, чем он разберётся со своим 500-граммовым куском мяса. Мужчина согласился. Не прошло и часа, как SmallDare1986 разделалась со своим заказом. Её молодой человек не смог справиться со своей пищей, поэтому девушка доела и за него. Находившиеся вместе с ними друзья смеялись и поздравляли автора публикации с её невероятным аппетитом.

Фото: pixabay.com