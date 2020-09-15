Пара вместе сходила в ресторан и отлично провела время. Но парень обиделся
Парень больше года упрекает девушку в обиде, которую она ему нанесла. Однако понять его чувства сможет не каждый.
Как рассказала пользовательница Reddit под ником SmallDare1986, её рост примерно 162 см, а весит она около 45 кг. В то же время молодой человек девушки 90 кг при росте 183 см. Они оба весьма спортивны, девушка занимается бегом, а парень – олимпийский тяжелоатлет. Несмотря на разницу в росте и весе, SmallDare1986 обладает огромным аппетитом, а молодой человек ест весьма скромно.
И вот около года назад пара вместе с друзьями пошла в ресторан. Девушка слышала, что там есть специальное предложение: если посетитель съест стейк массой 2,7 кг и несколько гарниров за час, то он может не платить. SmallDare1986 решила воспользоваться этой возможностью. Парень посмеялся и сказал, что какой бы обжорой девушка не была, ей не удастся. Тогда автор истории предложила пари – она не только всё съест, но и сделает это быстрее, чем он разберётся со своим 500-граммовым куском мяса. Мужчина согласился.
Не прошло и часа, как SmallDare1986 разделалась со своим заказом. Её молодой человек не смог справиться со своей пищей, поэтому девушка доела и за него. Находившиеся вместе с ними друзья смеялись и поздравляли автора публикации с её невероятным аппетитом.
Когда компания разошлась по домам, мужчина стал обвинять девушку, что она выставила его в ужасном виде перед их друзьями. Сама SmallDare1986 не может поверить, что такая мелочь поставила её парня в неловкое положение. Однако молодой человек продолжает упрекать девушку, хотя прошёл уже год, поэтому она начала сомневаться.
Комментаторы заверили SmallDare1986, что она не сделала ничего плохого. Пользователи отметили, что её аппетит легко объясняется тем, что организм тратит много энергии во время долгих пробежек, а, возможно, это обусловлено генетически.
Кстати, ранее мы рассказывали о мужчине, которого смутила его миниатюрная жена. Они вместе пошли в ресторан, но потом супруга с негодованием выбежала оттуда (подробнее здесь).