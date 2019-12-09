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74-летний Евгений Петросян женился в пятый раз

09 декабря 2019 09:17
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Новости России. Евгений Петросян женился в пятый раз. Его избранницей стала 30-летняя помощница Татьяна Брухунова. 

Как сообщает издание «Комсомольская правда», девушка приехала из Тулы и занималась сайтом Елены Степаненко. Позже Татьяна стала сисадмином сайта Петросяна, а затем и вовсе директором его театра. 

«Они поженились в начале декабря», – приводит kp.ru слова друга Евгения Вагановича. 

74-летний Евгений Петросян женился в пятый раз-1

Фото: instagram.com/petrosyanevgeny 

На днях Брухунова поделилась в Instagram снимками букета цветов и торта, что, вероятно, имеет прямое отношение к счастливому событию в её жизни. 

По словам Татьяны, она не уводила Петросяна из семьи. Женщине показалось, что у него с супругой были просто партнёрские отношения, а Евгений Ваганович чувствовал себя одиноким. Тогда Брухунова начала помогать юмористу в его делах, записывала на приём к врачу, готовила поесть. И лет 6-7 назад между ними появилась душевная близость. 

74-летний Евгений Петросян женился в пятый раз-4

Фото: instagram.com/bruhunova

Напомним, в ноябре 2018 года Петросян развёлся с Еленой Степаненко. Супруги были вместе 33 года. Сейчас они продолжают делить совместно нажитое имущество.  

Евгений Ваганович выразил надежду, что между ним и бывшей женой сохранятся уважение и сотрудничество – подробнее здесь.   

# Свадьба # калейдоскоп # Евгений Петросян # Татьяна Брухунова # Елена Степаненко

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