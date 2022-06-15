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Взяла себя в руки и сбросила вес. Как девушка смогла похудеть на 21 килограмм?

15 июня 2022 16:23
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С приходом летнего сезона люди решают привести себя в форму. Но многие пытаются похудеть неправильно, изнуряя себя различными диетами. Однако можно и по-другому. Достаточно просто пересмотреть свой рацион и полюбить спорт, что и сделала Прагна Пандав Катарийя.  

Взяла себя в руки и сбросила вес. Как девушка смогла похудеть на 21 килограмм? -1

Фото: pexels.com

Как рассказало издание Times of India, девушка никогда не любила физические нагрузки, но при этом обожала кушать фастфуд. Катарийе изначально никак не мешал лишний вес, пока она не отправилась в путешествие, где начала замечать, что долгие прогулки её очень сильно утомляют. Она буквально каждые 10 минут останавливалась, чтобы отдохнуть.  

Позже девушка решила, что так больше не может продолжаться. Она начала бегать по утрам и заниматься йогой. Также Прагна решила перейти на правильное питание, заменив гамбургеры на фрукты, овощи и куриное мясо. Позже худеющая заметила, что это не только хорошо влияет на самочувствие, но при этом приносит огромное количество удовольствия. Ведь полезные продукты оказались очень вкусными.  

Взяла себя в руки и сбросила вес. Как девушка смогла похудеть на 21 килограмм? -4

Фото: pexels.com

Однако девушка понимала, что это нужно в первую очередь не для внешнего вида, а для здоровья. Поэтому похудение шло рука об руку с любовью к себе. Изменив образ жизни, Катарийя сбросила 21 килограмм и чувствует себя намного лучше.  

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# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

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