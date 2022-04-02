Возраст здесь не главное. Бабушка в 67 лет занимается отловом змей и просто обожает своё дело

Бабушки могут быть не только милыми и добрыми, но и любящими экстрим. Например, Пракуад Пасомси уже несколько лет занимается ловлей змей и просто обожает своё дело.
Как рассказало издание Thaiger, 67-летняя тайка в основном занимается отловом неядовитых рептилий, а после вызывает специальную службу, которая забирает поимку бабушки и выпускает в дикую природу.
Однако за три года женщина успела получить боевые ранения. Она рассказала, что змеям доводилось пробовать её на вкус, но это не стало преградой для дальнейшего занятия любимым делом.
Сейчас тайка пользуется большой популярностью у местных жителей. Теперь каждый, кто видит змею у себя дома или на участке, зовёт Пасомси. А она с лёгкостью захватывает нежеланного гостя и дожидается вместе с ним приезда специальной службы.
Кстати, недавно мы рассказывали, как змея пробралась в дом девушки через окно. Хозяйка думала, что это грабители, и уже хотела вызвать полицию – подробности здесь.