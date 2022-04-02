Прямой эфир

Возраст здесь не главное. Бабушка в 67 лет занимается отловом змей и просто обожает своё дело

02 апреля 2022 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бабушки могут быть не только милыми и добрыми, но и любящими экстрим. Например, Пракуад Пасомси уже несколько лет занимается ловлей змей и просто обожает своё дело.  

Как рассказало издание Thaiger, 67-летняя тайка в основном занимается отловом неядовитых рептилий, а после вызывает специальную службу, которая забирает поимку бабушки и выпускает в дикую природу.  

Возраст здесь не главное. Бабушка в 67 лет занимается отловом змей и просто обожает своё дело-1

Фото: นินิ สุพจน์มอเตอร์

Однако за три года женщина успела получить боевые ранения. Она рассказала, что змеям доводилось пробовать её на вкус, но это не стало преградой для дальнейшего занятия любимым делом.  

Возраст здесь не главное. Бабушка в 67 лет занимается отловом змей и просто обожает своё дело-4

Фото: นินิ สุพจน์มอเตอร์

Сейчас тайка пользуется большой популярностью у местных жителей. Теперь каждый, кто видит змею у себя дома или на участке, зовёт Пасомси. А она с лёгкостью захватывает нежеланного гостя и дожидается вместе с ним приезда специальной службы.  

Кстати, недавно мы рассказывали, как змея пробралась в дом девушки через окно. Хозяйка думала, что это грабители, и уже хотела вызвать полицию – подробности здесь.

# Дикие животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены
02 апреля 2022 11:51

Любви подвластны все расстояния. Как мужчина хотел проплыть на надувной лодке тысячи километров ради жены

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?
01 апреля 2022 09:47

Статус беженца в Беларуси. Какие есть права и обязанности у таких людей?

Стала меньше в два раза. Как женщине удалось похудеть и при этом всё есть?
29 марта 2022 13:01

Стала меньше в два раза. Как женщине удалось похудеть и при этом всё есть?