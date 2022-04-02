Возраст здесь не главное. Бабушка в 67 лет занимается отловом змей и просто обожает своё дело

Бабушки могут быть не только милыми и добрыми, но и любящими экстрим. Например, Пракуад Пасомси уже несколько лет занимается ловлей змей и просто обожает своё дело.

Как рассказало издание Thaiger, 67-летняя тайка в основном занимается отловом неядовитых рептилий, а после вызывает специальную службу, которая забирает поимку бабушки и выпускает в дикую природу.