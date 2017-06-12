Englishman In New York 30 лет на сцене: за что мир любит Стинга

Новости Великобритании. Стинг – один из самых известных британских исполнителей в мире. Ему 65 лет и из них почти 40 он провел на сцене. Стинг известный семьянин, приверженец ЗОЖа, спасатель тропических лесов и просто культовый музыкант своего поколения. В 2017 году у артиста проходит тур, в рамках которого он посетит осенью Беларусь – 8 октября в Минске будет сольный концерт исполнителя. Мы собрали самые интересные факты о Стинге в одном материале.

Фото: theofficialsting

Я – Стинг. Настощее имя музыканта – Гордон Самнер. Псевдоним появился, когда в молодости артист выступал в полосатой водолазке и к нему приклеилось это прозвище, которое в переводе означает – жало. Стинг, певец:

Стингом меня называет и жена, и друзья. Некоторые зовут меня Стинго, но никто не называет меня именем, полученным при рождении. Хорошо, когда твое имя пишется коротко, и его узнают. Я – Стинг, и это имя я ношу большую часть жизни, дольше, чем которое мне дали родители.

Ведет здоровый образ жизни. Исполнитель регулярно занимается йогой, не курит, но иногда признается, что может выпить хорошее вино. Стинг питается здоровой пищей. Любит заниматься бегом и старается не нарушать свой фитнес-режим. По словам музыканта, «Я живу рядом с парком – катаюсь на велосипеде, занимаюсь йогом и хожу пешком. Нью-Йорк – здоровый город и, кстати, очень чистый».

Фото: theofficialsting

Занимается природоохранной деятельностью. Певец признается, что его интересует будущее планеты и его детей. С женой они являются основателями Фонда защиты тропических лесов. Пару лет назад в одном из интервью Стинг рассказывал, что собирает деньги на создание инфраструктуры для тех людей, у которых ее нет. «Проблема коренного населения амазонки в том, что у них нет никакой защиты. Мы учим их юридическому языку. В 22 странах, где есть тропические леса, эта небольшая модель себя оправдывает. Я делаю это тихо, я просто собираю деньги и слежу за тем, как их тратят».

Фото: theofficialsting

Создал мюзикл о своем детстве и взаимоотношениях с отцом. Стинг говорит, что не смог бы добиться всего, что имеет, если бы остался в родном городе. Стинг, музыкант:

Я не чувствовал себя там комфортно и семья была довольно неблагополучной во многих отношениях. Мои родители не были счастливы вместе. Они любили своих детей, но это была токсичная среда. Мне нужно было бежать, и я рад, что это сделал.

Фото: theofficialsting

В 2014 году Стинг представил мюзикл «Последний корабль», к которому сам написал музыку. Эта пьеса о становлении певца. Как отмечал сам исполнитель, «ирония в том, что в пьесе я возвращаюсь в Уоллсенд, где я делал все, что было в моих силах, чтобы убежать. Но мы должны вернуться туда, откуда пришли, переоценить, поблагодарить это место и почитать его. Я хочу отметить, откуда я пришел. Эти трудности помогли мне». История опирается на разорванные отношения Стинга с его отцом. «Любовь отца иногда может быть неверно истолкована. Отец хочет диктовать сыну то, что он должен или не должен делать. Я хотел писать и играть музыку. А он говорил, что это смешно. «Получи нормальную работу!»

Фото: theofficialsting

Перед смертью отец музыканта сказал ему, что Стинг использовал свою жизнь лучше, чем когда-то использовал он. Это был первый раз, когда Стинг слышал комплимент или признание от своего отца. 30 лет его сольной карьеры. Когда артист отмечал четверть века на сцене, то он отмечал, что «ему кажется, что он 14-летний – столько в нем молодой энергии. Но он не пытается прикидываться моложе. Он очень благодарен возрасту за мудрость и опыт. Жизнь становится все лучше». У музыканта 16 премий Грэмми.

Фото: theofficialsting

Музыка – его религия. Она связывает его тело с духом. «Если бы успех был передан мне на тарелке, я не уверен, что был бы признателен. Сегодня вы можете стать международной суперзвездой за ночь в возрасте 18 или 19 лет, но я не завидую этим ребятам. Я не знаю, как они справляются с этим, не имея опыта другой жизни, чтобы была возможность сравнить».

Изображение: giphy.com

Обожает свою жену – Труди. С ней он прожил вместе 25 лет. «Я женат на необычной, одаренной женщине, которая каждый день удивляет меня своим интеллектом, ее состраданием и талантом. Прежде всего, я люблю ее. Она входит в комнату, и мой мир загорается. Она солнечная. Мне очень повезло. Мне нравится то, что она говорит, как она смеется. Ее чувство юмора. Мы разделяем ту же самую ностальгию, мы родом из тех же домов рабочего класса на севере Англии. Мы помним те же телешоу, те же рекламные ролики, такие же глупые шутки, которые щекотали нас как детей. У нас много общего. Но брак – это ежедневные переговоры, компромисс, дебаты, переоценка. Мы ценим наше время вместе. Я скучаю по ней, когда я гастролирую, и мы разделены».

С женой. Фото: theofficialsting

На нынешней церемонии «Оскар» Труди пришла поддержать Стинга, который исполнял свою песню на сцене – здесь подробнее. Отец шестерых детей. Стинг хочет, чтобы его дети крепко стали на ноги и не жили за счет денег отца. По словам певца, он всегда ожидал, что его трое сыновей и три дочери будут работать. «Они должны работать. Все мои дети знают это. Очевидно, если бы они были в беде, я бы помог им, но мне никогда не приходилось это делать. У них есть трудовая этика, которая заставляет их хотеть преуспеть благодаря собственным заслугам».