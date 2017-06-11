Британская бабушка заставляет водителей соблюдать ПДД при помощи фена

Новости Великобритании. Жительница Ноттингема – Жан Брукс, которой 64 года, ежедневно приучает автомобилистов соблюдать скоростной режим. Помогает ей в этом… фен для волос.

Женщина становится у своего забора и направляет на дорогу фен, который водители принимают на камеру фиксирующую скорость машин. По словам Брукс, эта идея пришла ей в голову из-за того, что у ее дома автомобилисты и байкеры всегда превышают скорость и часто случаются аварии. Поэтому бабушка решила таким способом бороться с нарушителями.

Жан Брукс добавляет, что водители действительно снижают скорость, когда видят устройство в ее руках.