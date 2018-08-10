Что происходит в семье Ани Лорак?
Семейное счастье Ани Лорак и её мужа Мурата Налчаджиоглу оказалось под угрозой. На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, Мурат отдыхает в караоке-клубе с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Брюнетка занимается продвижением собственного бренда одежды, а также является завсегдатаем светских мероприятий. Как оказалось, свиданиями в караоке дело не ограничилось: Мурат снимал для девушки квартиру, причём на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак.
Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций.
Напомним: вот уже девять лет Ани Лорак счастлива в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.
Источник фото: instagram.com/anilorak
Певица неоднократно признавалась, что муж изменил её жизнь, заставив сильнее ценить семейные отношения. А после рождения Софии пять лет назад их брак стал ещё крепче.
Источник фото: instagram.com/anilorak
Внезапная новость об измене заморского ловеласа шокировала поклонников.
Многие из них просто не поверили, что идеальный брак Ани Лорак может обернуться разводом. Однако нашлись и те, кто тут же принялся обвинять бизнесмена в адюльтере. По мнению фанатов «звёздной» пары, супруг артистки просто заскучал, ведь певица часто отсутствует дома и вынуждена постоянно находиться в разъездах.
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Ани Лорак хранит молчание и никак не комментирует скандал, разгоревшийся вокруг её супруга, однако фото в Инстаграме и появления на публике без обручального кольца гораздо красноречивее.