Что происходит в семье Ани Лорак?

Семейное счастье Ани Лорак и её мужа Мурата Налчаджиоглу оказалось под угрозой. На кадрах, которые оказались в распоряжении СМИ, Мурат отдыхает в караоке-клубе с киевской тусовщицей Яной Беляевой. Брюнетка занимается продвижением собственного бренда одежды, а также является завсегдатаем светских мероприятий. Как оказалось, свиданиями в караоке дело не ограничилось: Мурат снимал для девушки квартиру, причём на деньги своей жены – ведь весь его бизнес построен на средства Лорак.

Бизнесмен даже оплатил своей подруге несколько пластических операций.

Напомним: вот уже девять лет Ани Лорак счастлива в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.