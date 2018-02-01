С актера Джима Керри сняты обвинения по делу о смерти его подруги

Новости США. Джима Керри освободили от всех обвинений в причастности к смерти Катрионы Уайт в 2015 году. В то время знаменитый актёр находился в близких отношениях с погибшей.
Ранее бывший муж Катрионы и её мать подали в суд на американского актёра. По их словам, Джим виновен в смерти Катрионы от передозировки наркотиками.
По данным журнала The Hollywood Reporter, сейчас все вопросы улажены. Судебные тяжбы были прекращены 25 января.
Керри был потрясен смертью Уайт (читать далее).
Фото: instagram.com/jimcarrey__
Осенью прошлого года Керри подал встречный иск. Он заявил, что все действия обвинителей заключаются в желании нажиться на нём. Керри также рассказал, что покойная занималась вымогательством, угрожая оклеветать его в СМИ.
Семья девушки утверждала, что актер заразил Уайт ЗППП. Одним из последних действий, связанных с судом, было предложение адвоката Джима Керри Реймонда Буше показать результаты анализов Катрионы Уайт на наличие передающихся половым путём заболеваний. После проверки было установлено, что документы о том, что Уайт не имела заболеваний до встречи с Керри, оказались поддельными.
Весной 2015 года Катриона Уайт покончила с собой.
Рядом с телом нашли предсмертную записку – подробности здесь.