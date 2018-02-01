С актера Джима Керри сняты обвинения по делу о смерти его подруги

Новости США. Джима Керри освободили от всех обвинений в причастности к смерти Катрионы Уайт в 2015 году. В то время знаменитый актёр находился в близких отношениях с погибшей.

Ранее бывший муж Катрионы и её мать подали в суд на американского актёра. По их словам, Джим виновен в смерти Катрионы от передозировки наркотиками.

По данным журнала The Hollywood Reporter, сейчас все вопросы улажены. Судебные тяжбы были прекращены 25 января.