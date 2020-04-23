Прямой эфир

Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас

23 апреля 2020 12:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей.  

Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на земле у озера длинный предмет. Мужчина подумал, что это шланг и собрался его скрутить, чтобы потом понять, откуда он взялся.  

Каким было удивление мужчины, когда он подошел к «шлангу»‌ и понял, что лучше к нему не прикасаться. На земле на солнце можно было разглядеть огромную черную змею.  

Хозяин дома вызвал спасателей. Оказалось, что рептилия выползла из озера и грелась на берегу, ожидая добычу. 

Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас-1

Фото: Facebook Tiffany Walsh  

Снимок змеи опубликовала в соцсетях супруга Уолша –‌ Тиффани. 

По словам специалистов, это рептилия не опасна. Она не ядовитая, а укусить человека может, если только он будет представлять для нее опасность.

Семья не стала прогонять змею, надеясь, что она поможет бороться с грызунами в саду.   

Мама сфотографировала детей на прогулке и ужаснулась, посмотрев дома на снимок (смотрите здесь).   

# Дикие животные # калейдоскоп # Брайан Уолш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Леопард пытается перевести детёнышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры
22 апреля 2020 14:58

Леопард пытается перевести детёнышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы
22 апреля 2020 13:22

Голливуд на дому. Как выглядели звёзды, когда за ними не наблюдали миллионы

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы
21 апреля 2020 19:25

Прямиком из СССР. Показываем модные тренды, которые задали советские фильмы