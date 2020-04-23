Мужчина гулял около своего дома и нашёл неизвестный шланг. И он вызвал у хозяина ужас

Житель Северной Каролины увидел незнакомый предмет во дворе своего дома. Но находка оказалось живой змеей.

Американец Брайан Уолш гулял около дома и увидел на земле у озера длинный предмет. Мужчина подумал, что это шланг и собрался его скрутить, чтобы потом понять, откуда он взялся.

Каким было удивление мужчины, когда он подошел к «шлангу»‌ и понял, что лучше к нему не прикасаться. На земле на солнце можно было разглядеть огромную черную змею.

Хозяин дома вызвал спасателей. Оказалось, что рептилия выползла из озера и грелась на берегу, ожидая добычу.