Леопард пытается перевести детёнышей через дорогу, но у них свои планы –‌ редкие кадры

Удачливая посетительница сафари-парка в ЮАР стала свидетельницей редкого зрелища. Она увидела мать-леопарда, которая переводила своих детенышей через дорогу. По информации Daily Mail, леопарда впервые заметили с детенышами в кустах на обочине дороги. Это вызвало большое волнение среди посетителей заповедника.

Фото: Daily Mail

Сначала кошка выползла из зарослей, рассмотрела область потенциальной опасности, а двое котят последовали за мамой, но затем вернулись в безопасное место.

Фото: Daily Mail

Взрослый леопард вскоре понял, что детеныши не пошли с ней, и терпеливо начал стоять посреди дороги, ожидая их. Однако маме пришлось вернуться назад, где спрятались дети.

Фото: Daily Mail

Она снова забрала их, и семья пошла по дороге, на которой несколько машин остановились, чтобы посмотреть и позволить животным благополучно пройти.

Фото: Daily Mail

Правда и здесь котята решили действовать по-своему. Один из них отстал и решил отдохнуть посреди дороги, пока не услышал визг своей матери. Она быстро схватила котенка за шею и исчезла в кустах.

Фото: Daily Mail