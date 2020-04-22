Леопард пытается перевести детёнышей через дорогу, но у них свои планы – редкие кадры
Удачливая посетительница сафари-парка в ЮАР стала свидетельницей редкого зрелища. Она увидела мать-леопарда, которая переводила своих детенышей через дорогу.
По информации Daily Mail, леопарда впервые заметили с детенышами в кустах на обочине дороги. Это вызвало большое волнение среди посетителей заповедника.
Сначала кошка выползла из зарослей, рассмотрела область потенциальной опасности, а двое котят последовали за мамой, но затем вернулись в безопасное место.
Взрослый леопард вскоре понял, что детеныши не пошли с ней, и терпеливо начал стоять посреди дороги, ожидая их. Однако маме пришлось вернуться назад, где спрятались дети.
Она снова забрала их, и семья пошла по дороге, на которой несколько машин остановились, чтобы посмотреть и позволить животным благополучно пройти.
Правда и здесь котята решили действовать по-своему. Один из них отстал и решил отдохнуть посреди дороги, пока не услышал визг своей матери. Она быстро схватила котенка за шею и исчезла в кустах.
Леопарда редко можно увидеть с детенышами в таком юном возрасте.
Ранее в этом месте леопардов практически невозможно было встретить. Свидетель такого удивительного зрелища отметил, что более 50 лет посещает парк и ни разу не видел ничего подобного. «Это стало доказательством того, что терпение действительно окупается».
Каждый родитель узнает себя. Вот как смешно мама-гепард усмиряет детенышей (смотрите здесь).