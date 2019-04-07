Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа

Новости мира. Ещё Овидий примерно две тысячи лет назад рекомендовал людям скрывать изъяны тела и лица, если их возможно скрыть. Так что даже и сказать сложно, когда зародилось нечто, что предшествовало косметике.

Сейчас женщины всех возрастов редко появляются на улице без макияжа. Разве что в магазин могут сходить, не прибегая к косметике. Однако мелкие недостатки не считаются чем-то зазорным. Даже знаменитости иногда появляются на публике без макияжа с целью показать, что в естественности есть своя красота.

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет