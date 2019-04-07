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Естественность к лицу. Посмотрите, как восхитительно выглядят эти женщины без макияжа

07 апреля 2019 13:19
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Новости мира. Ещё Овидий примерно две тысячи лет назад рекомендовал людям скрывать изъяны тела и лица, если их возможно скрыть. Так что даже и сказать сложно, когда зародилось нечто, что предшествовало косметике.  

Сейчас женщины всех возрастов редко появляются на улице без макияжа. Разве что в магазин могут сходить, не прибегая к косметике. Однако мелкие недостатки не считаются чем-то зазорным. Даже знаменитости иногда появляются на публике без макияжа с целью показать, что в естественности есть своя красота.  

Обманувшие время. Девять примеров людей, которые выглядят моложе своих лет  

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