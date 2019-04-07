Валерий Леонтьев перенёс концерты и рассказал о своём здоровье

Новости России. Российский певец и актёр Валерий Леонтьев перенёс два концерта из-за плохого самочувствия. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

«Дорогие друзья! Я заболел и поэтому вынужден перенести два концерта: в Твери и Рыбинске», – признался исполнитель.

Леонтьев также обыграл название своего гастрольного тура «Я вернусь», написав «Не грустите – Я вернусь!».

Перенесённые концерты пройдут 15 апреля в Твери и 16 апреля – в Рыбинске. Чтобы поклонники не волновались, Валерий заверил, что у него есть мёд и малина. Исходя из способа лечения, можно предположить, что артист простыл. Напоследок Леонтьев пожелал всем здоровья.

Кстати, в прошлом месяце Валерий Леонтьев праздновал свой день рождения. 19 марта певцу исполнилось 70 лет.

Весной 2019 года Полина Гагарина сорвала спину во время участия в китайском песенном конкурсе.