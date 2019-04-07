Филипп Киркоров в Минске постоял за кассой в «МакДональдсе»

Новости Беларуси. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров посетил в Минске «МакДональдс». Музыкант не только пообщался с поклонниками, но и постоял за кассой.

6 апреля Киркоров давал концерт в «Минск-Арене». Однако перед этим артист решил зайти в ресторан быстрого питания. Впрочем, либо певец есть не планировал, либо ему не удалось, поскольку на видео он запечатлён стоящим за кассой. Как минимум одному человеку посчастливилось оформить заказ у Филиппа.