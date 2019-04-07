Филипп Киркоров в Минске постоял за кассой в «МакДональдсе»

Новости Беларуси. Российский эстрадный певец Филипп Киркоров посетил в Минске «МакДональдс». Музыкант не только пообщался с поклонниками, но и постоял за кассой.
6 апреля Киркоров давал концерт в «Минск-Арене». Однако перед этим артист решил зайти в ресторан быстрого питания. Впрочем, либо певец есть не планировал, либо ему не удалось, поскольку на видео он запечатлён стоящим за кассой. Как минимум одному человеку посчастливилось оформить заказ у Филиппа.
Фото: instagram.com/happy_pasha_
«Вот так встреча, Филя! Решили зайти в мак, а тут такое. На самом деле, наверное, трудно быть публичной персоной, столько внимания вокруг себя. Бедолага, так и непонятно зачем заезжал перед концертом. Думаю, вряд ли ради того, чтобы перекусить чизбургером», – написала девушка, опубликовавшая на своей странице в Instagram ролик с Киркоровым.
Автор видео также упомянула, что артист ушёл с пустыми руками. Поэтому, предполагает девушка, либо его угостили тайно, либо исполнитель остался голодным.
Незадолго до этого Филипп получил сразу две премии «Жара Music Awards», победив в номинациях «Артист года» и «Лучший клип».
«Певцом года» был признан Сергей Лазарев – подробности здесь.