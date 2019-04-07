На 71 году жизни скончалась супруга Валерия Золотухина Тамара

Новости России. В Москве на 71 году ушла из жизни вдова российского актёра Валерия Золотухина Тамара. Об этом сообщила актриса Рената Сотириади на своей странице Facebook.

«Царствие Небесное, вечная память. Помолитесь по возможности», – написала Сотириади.

Место и время похорон пока что неизвестны.

Тамара Золотухина была скрипачкой и второй женой Валерия Золотухина. Пара вступила в брак в 1978 году.

В семье родился сын Сергей, который был барабанщиком рок-группы «Мёртвый дельфины». Однако парень скончался раньше своих родителей, ему было 27 лет.

Валерий Золотухин ушёл из жизни в 2013 году на 72 году жизни. Незадолго до этого актёр попал в реанимацию.