Что было 4 февраля. Примета дня и памятные события

Примета: Если в этот день в полдень видно солнце, то весна будет ранняя.

Смотришь в окно и понимаешь: у небесной канцелярии и синоптиков взгляды на будущее часто не совпадают. Есть там еще кто-то третий.

ДНК откроет тайну

В этот день 1944-го года в США вышел очередной номер научного медицинского журнала. Возможно, никто бы не придал этому событию большого значения, если бы в нем не была напечатана статья биолога Освальда Эйвери. В ней автор рассказал, как он и его сотрудники в лаборатории Рокфеллеровского мединститута сделали важное открытие. Они исследовали и доказали, что носителем наследственной информации является ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота). То есть опытным путём установили, что с ее помощью передаются гены от поколения к поколению. Надо уточнить, что сама кислота была открыта немцем Иоганом Мишером задолго до экспериментов Эйвери и его коллег – в 1869 году. Но в те времена ученые считали, что материалом для передачи генов выступают белки. Выходит, ошибались. Зато теперь даже далекие от биологии и медицины люди знают, что значит ДНК в судьбе человечества. Да и как не знать, если почти на всех телеканалах есть передачи, где популярные личности и их внебрачные дети сдают тесты ДНК, чтобы установить или опровергнуть родство. Как правило, это происходит при дележе наследства.

Для науки нет ничего тайного, что в будущем не стало бы явным.

Фейсбуку 15 лет

4 февраля 2004 года в комнате общежития Гарвардского университета, где жил студент Марк Цукерберг, был запущен совершенно новый проект социальной сети – Facebook. Это дело товарищам Марка понравилось. Они разместили в этой сети свои аккаунты, а вскоре все студенты Гарварда общались между собой именно в ней. И пошло-поехало: сеть распространилась в США, затем по всему миру. К 2010 году Facebook в США обошла Google. К настоящему времени сеть имеет более 2 миллиардов активных пользователей в месяц, а Марк в 23 года стал самым молодым в мире миллиардером. Из бюджета компании выделяется 9 млн. долларов в год на его охрану. Это к слову.

Конечно, спасибо Цукербергу за наше счастливое сегодня. Сеть нам помогает поддерживать связь, снабжает полезной информацией. Мы можем наблюдать, как стареют знакомые и друзья. Видим, как растут чужие дети. Знаем, кто, где и с кем загорает или ловит рыбку.

Еще одна удобная штука. Facebook напоминает, когда у кого день рождения. При этом можно не встречаться, не звонить, не ломать голову в поисках подарка. Запостил смайлик, открыточку, а лучше картинку с изображением шикарного букета, тортика или бутылки дорогого коньяка – и гора с плеч, вроде как поздравил. И главное – ничего тебе это не стоило. Экономно и современно.

Любые изобретения человечества меняют отношение людей к жизни.

Чей Костюшко?

Отмечаем день рождения Тадеуша Костюшко. Родился он в 1746 году в селе Меречевщина Ивацевичского района. Сейчас это Брестская область Беларуси. А тогда это была территория Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Каждый мало-мальски образованный человек знает это имя. Его считают национальным героем Беларусь и Польша, Литва и США, он почетный гражданин Франции. Костюшко всю свою легендарную жизнь боролся за чью-нибудь независимость. Это было его призванием.

Военное образование получил в Париже и Варшаве. Потом отправился в Америку воевать на стороне колонистов за независимость от английской короны, дослужился до бригадного генерала. Но после войны не мог полешук сидеть без дела. В 1792 году он возвращается домой, чтобы защищать Родину от российской агрессии. Защищал он Польшу и от прусских войск. В конце концов, армию под его командованием русские разгромили, сам он был ранен и попал в плен. В Петропавловской крепости генерала подлечили, а вскоре выпустили. Звали его на службу и Наполеон, и Александр I. Но он предпочел эмигрировать в Америку, где его искренне уважали. Правда, долго он там не задержался, перебрался в Париж, а затем и в Швейцарию. Здесь Костюшко и закончил свой героический путь.

С тех пор мировое сообщество никак не успокоится, чьё это достояние. Это почти как с Адамом Мицкевичем или Игнатием Домейко.

Если ты прожил героическую жизнь, всюду будут рады разделить твою славу.

Первый президент США

4 февраля 1789 года единогласно был избран первый президент США Джордж Вашингтон. Прошло с того дня 230 лет. Как первый глава государства он много старался для него. Формировал органы управления, заботился о приживаемости конституции, строил экономику, не допускал вмешательства в дела европейских стран. Пробыл он на посту два срока, от третьего отказался. Умер он в декабре 1799 года. Конгресс США присвоил Вашингтону почетный титул Отца Отечества. Его портрет мы видим на 1-долларовой банкноте.

Сейчас в США 45-й руководитель. У президентов между Вашингтоном и Трампом судьбы складывались по-разному. Четверо были убиты, столько же умерли от болезней, находясь при должности. Никсон ушел с поста досрочно со скандалом. Четыре срока избирался и правил страной более 12 лет Рузвельт. Всего месяц находился у власти Гаррисон. Есть среди них родственники. Оба Адамса и оба Буша - отцы и сыновья, Гаррисоны - дед и внук, Рузвельты – далёкие, но братья. Самым молодым избирался Джон Кеннеди, самым старым, в 70 лет, – нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Неважно, где народ видит твои портреты. Важно, что ты для народа сделал.

Примерили калоши

Наверное, в 1824 году этот день был такой же слякотный. И человечество испытало настоящее облегчение, когда американский бизнесмен Чарльз Гудрич впервые предложил людям резиновую непромокаемую обувь. Изобретатель назвал её калошами (или галошами, если нравится). Надеваешь на ботинки или валенки, и никакая вода, а теперь еще и с песком и солью, тебе нипочем. В детстве у меня такие были – блестящие, красные внутри. Сейчас калоши встречаются редко. Скоро этот предмет останется лишь в воспоминаниях стариков или в книжках. О калошах, между прочим, слагали стихи, о них писали классики. Вот, например куплет детской песенки на стихи поэтессы Зои Петровой, той самой, которая написала «Спят усталые игрушки»:

Купила мама Лёше

Отличные галоши.

Галоши настоящие,

Красивые, блестящие…

Или вот диалог из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова.

Профессор Преображенский:

- Почему это пролетарий не может снять свои грязные калоши внизу, а пачкает мрамор…

Доктор Борменталь:

- Да у него, Филипп Филиппыч, и вовсе нет калош.

- Ничего похожего. На нем теперь есть калоши. И это калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли с 1917 года. Спрашивается, кто их попёр? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? Сахарозаводчик Полозов? Да ни в коем случае! Это сделали как раз вот эти самые - певуны…

А есть и награда «Серебряная калоша». Её ежегодно вручает радиостанция «Серебряный дождь» за сомнительные достижения в шоу-бизнесе.

Даже пустяковая вещь может заслуживать много внимания.

Ваш В.Д.