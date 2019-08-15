Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов
Сегодня, 15 августа, в Беларуси отмечается День археолога.
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Лакиза и научный сотрудник Института истории НАН Беларуси – Светлана Велент-Щербач.
Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Это каменный топорик, кремневый топорик.
Почему он такой маленький?
Вадим Лакиза:
Для того, чтобы сделать, например, наконечник или стрелу. Им нужны были устройства разных размеров и типов.
Это привязывалось к палке? Как они им пользовались?
Вадим Лакиза:
Это привязывалось к специальному такому устройству, вставлялось в муфту и вот это такой топорик или тесло с отбитым сколом.
Светлана Велент-Щербач, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
На самом деле это, скорее, тесло. Он использовался, как свидетельствуют данные, в первую очередь, для обработки дерева – выдолбить какие-то пазы, подточить дерево.
Какое примерно это время?
Светлана Велент-Щербач:
Вот это тесло, скорее, я бы сказала, 5 000 лет до н.э.