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Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов

15 августа 2019 10:25
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Сегодня, 15 августа, в Беларуси отмечается День археолога.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Лакиза и научный сотрудник Института истории НАН Беларуси – Светлана Велент-Щербач.

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Это каменный топорик, кремневый топорик.

Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов-1

Почему он такой маленький?

Вадим Лакиза:
Для того, чтобы сделать, например, наконечник или стрелу. Им нужны были устройства разных размеров и типов.

Это привязывалось к палке? Как они им пользовались?

Вадим Лакиза:
Это привязывалось к специальному такому устройству, вставлялось в муфту и вот это такой топорик или тесло с отбитым сколом.

Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов-4

Светлана Велент-Щербач, научный сотрудник Института истории НАН Беларуси:
На самом деле это, скорее, тесло. Он использовался, как свидетельствуют данные, в первую очередь, для обработки дерева выдолбить какие-то пазы, подточить дерево.

Какое примерно это время?

Светлана Велент-Щербач:
Вот это тесло, скорее, я бы сказала, 5 000 лет до н.э.

Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов-7

# Археология # калейдоскоп # Вадим Лакиза # Светлана Велент-Щербач # Фотофакт

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