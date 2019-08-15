Ему 7 тысяч лет! Посмотрите, как выглядел топорик древних белорусов

Вадим Лакиза, заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент: Это каменный топорик, кремневый топорик.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместитель директора по научной работе Института истории НАН Беларуси, кандидат исторических наук, доцент – Вадим Лакиза и научный сотрудник Института истории НАН Беларуси – Светлана Велент-Щербач .

Сегодня, 15 августа, в Беларуси отмечается День археолога.

Почему он такой маленький?

Вадим Лакиза:

Для того, чтобы сделать, например, наконечник или стрелу. Им нужны были устройства разных размеров и типов.

Это привязывалось к палке? Как они им пользовались?

Вадим Лакиза:

Это привязывалось к специальному такому устройству, вставлялось в муфту и вот это такой топорик или тесло с отбитым сколом.