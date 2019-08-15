Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся

Никаких кассовых аппаратов, ценников, вымытых до блеска витрин. Все даром! Организаторы призывают горожан бесплатно меняться вещами. На этих полках можно оставить одежду, косметику, чистящие средства, бытовую технику, лекарства и даже еду.
Никаких кассовых аппаратов, ценников, вымытых до блеска витрин. Все даром! Организаторы призывают горожан бесплатно меняться вещами. На этих полках можно оставить одежду, косметику, чистящие средства, бытовую технику, лекарства и даже еду.
Александр Лабор, главный инженер ЖЭС №15 ГП «ЖЭУ №6 Московского района г. Минска»:
Впервые сталкиваемся с такой ярмаркой, никто не против, люди сами приносят. Свалки никакой нет.
Первый столичный Free Market обосновался месяц назад на улице Короля. Шкаф вплотную примыкает к контейнерной площадке. Тем не менее, полки ломятся от кофт, маек, туфель и кроссовок. Больше всего детской одежды. От дождя вещи укрывает полупрозрачная плёнка.
Этот Free Market в Серебрянке – второй по счету. Площадка вместо бойкого центра разместилась в обжитом спальнике.
Правда, местные подростки не оценили идею. Шкаф для обмена вещами разломали через 5 дней, а доски спрятали в этих кустах.
Коммунальщики с горем пополам растащили обломки по ближайшим мусоркам.
Акции с громким названием «Free Market» проходят едва ли не в каждом областном центре. Некоторые группы в социальных сетях так же помогают ненужным вещам находить новых хозяев.
Родина бесплатных ярмарок – Америка. Время от времени здесь проводят поражающие воображение «рыночные дни». Люди собираются не только, чтобы обменяться вещами. Певцы сутки напролёт развлекают гостей, свои услуги предлагают стилисты и аниматоры. За 15 лет Free Market распространился по всеми миру. И то ли еще будет!