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Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся

15 августа 2019 07:29
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Никаких кассовых аппаратов, ценников, вымытых до блеска витрин. Все даром! Организаторы призывают горожан бесплатно меняться вещами. На этих полках можно оставить одежду, косметику, чистящие средства, бытовую технику, лекарства и даже еду.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-1

Александр Лабор, главный инженер ЖЭС №15 ГП «ЖЭУ №6 Московского района г. Минска»:
Впервые сталкиваемся с такой ярмаркой, никто не против, люди сами приносят. Свалки никакой нет.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-4

Первый столичный Free Market обосновался месяц назад на улице Короля. Шкаф вплотную примыкает к контейнерной площадке. Тем не менее, полки ломятся от кофт, маек, туфель и кроссовок. Больше всего детской одежды. От дождя вещи укрывает полупрозрачная плёнка.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-7

Этот Free Market в Серебрянке – второй по счету. Площадка вместо бойкого центра разместилась в обжитом спальнике.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-10

Правда, местные подростки не оценили идею. Шкаф для обмена вещами разломали через 5 дней, а доски спрятали в этих кустах.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-13

Коммунальщики с горем пополам растащили обломки по ближайшим мусоркам.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-16

Акции с громким названием «Free Market» проходят едва ли не в каждом областном центре. Некоторые группы в социальных сетях так же помогают ненужным вещам находить новых хозяев.

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-19

Родина бесплатных ярмарок – Америка. Время от времени здесь проводят поражающие воображение «рыночные дни». Люди собираются не только, чтобы обменяться вещами. Певцы сутки напролёт развлекают гостей, свои услуги предлагают стилисты и аниматоры. За 15 лет Free Market распространился по всеми миру. И то ли еще будет!

Появились ярмарки, где минчане могут обменяться ненужными вещами: где они находятся-22

# Ярмарки в Минске # калейдоскоп # Фотофакт # общество

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