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В России пять девушек в 17 лет стали мамами в пятый раз

15 августа 2019 07:16
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Новости России. В России в 2018 году пять 17-летних девушек родили по пятому ребёнку.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата, 15-летние девушки родили 919 детей, для 22 матерей это были уже вторые роды. 16-летние россиянки родили 2925 младенцев, для 165 девушек это уже второй ребёнок, для девяти – третий, для двух – четвёртый.

Весной 2019 года мы рассказывали о 18-летней британке, которая рожала 69 часов и не знала об этом.

Девушка заметила только появившуюся одышку – здесь подробнее.  

# Беременность и роды # калейдоскоп

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