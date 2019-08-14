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Мир моды прощается с Аллой Вербер. Её похороны состоятся в Торонто

14 августа 2019 13:33
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Новости России. Мир моды прощается с Аллой Вербер. Фэшн-директора московского ЦУМа похоронят в Торонто.

Похороны Аллы Вербер состоятся 14 августа. Она скончалась в Италии от сепсиса на прошлой неделе.

Мир моды прощается с Аллой Вербер. Её похороны состоятся в Торонто-1

Фото: instagram.com/verberalla

Официальную причину смерти опубликовали представители ЦУМа в Instagram Вербер. 

«Мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа». 

Как сообщает РИА Новости, церемония прощания с легендой моды состоится в Торонто. Место захоронения выбрано неслучайно: в Канаде живет 85-летняя мама Аллы Вербер, там же фешн-директор вышла замуж и когда-то начинала свою карьеру. Многие звезды и друзья Вербер не смогут приехать на прощание с ней из-за сложностями в оформлении канадской визы. Именно поэтому в Москве состоится свой вечер прощания около стен ЦУМа.

После смерти Аллы Вербер Instagram взорвали посты и комментарии в память о ней. Какой запомнили Аллу Константиновну – здесь подробнее.

# Некролог # калейдоскоп # Алла Вербер

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