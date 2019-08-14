Мир моды прощается с Аллой Вербер. Её похороны состоятся в Торонто

Похороны Аллы Вербер состоятся 14 августа. Она скончалась в Италии от сепсиса на прошлой неделе.

Официальную причину смерти опубликовали представители ЦУМа в Instagram Вербер.

«Мы хотим сообщить, что официальная причина смерти Аллы Вербер – менингококковый сепсис. Из-за слабого иммунитета организм не смог побороть эту инфекцию. Алла Константиновна ушла от нас днем 6 августа».

Как сообщает РИА Новости, церемония прощания с легендой моды состоится в Торонто. Место захоронения выбрано неслучайно: в Канаде живет 85-летняя мама Аллы Вербер, там же фешн-директор вышла замуж и когда-то начинала свою карьеру. Многие звезды и друзья Вербер не смогут приехать на прощание с ней из-за сложностями в оформлении канадской визы. Именно поэтому в Москве состоится свой вечер прощания около стен ЦУМа.