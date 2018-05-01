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Близняшки-альбиносы и их темнокожая сестра покоряют мир моды

01 мая 2018 10:07
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Девочки-близняшки покоряют мир моды благодаря заболеванию – альбинизму. 11-летние девочки привлекли внимание бразильского фотографа Виничиуса Террановы. Фотограф сразу заметил необычных близняшек-альбиносов и их старшую темнокожую сестру.  

Близняшки-альбиносы и их темнокожая сестра покоряют мир моды-1

Фото: instagram.com/lara_mara_sheila  

Как сообщает Vogue, семья родом из Гвинеи-Бисау, государства в Западной Африке. Там девочкам было опасно оставаться, поскольку в стране практикуется охота на альбиносов. Поэтому семья решила жить в городе Бразилии Сан-Паулу.  

Увидев трёх сестёр, Виничиус Терранова пригласил Лару, Мару и Шейлу поучаствовать в проекте «Редкие цветы».  

Близняшки-альбиносы и их темнокожая сестра покоряют мир моды-4

Фото: instagram.com/lara_mara_sheila  

После этого девочки не пропали. У них есть страница в Instagram, и они сотрудничают с несколькими брендами, например, Moschino и Bazaar Kids.  

Близняшки-альбиносы и их темнокожая сестра покоряют мир моды-7

Фото: instagram.com/lara_mara_sheila  

Кроме того, недавно бренд Malaville выпустил кукол с внешностью сестёр. Девочки радостно прокомментировали это событие.  

«Теперь мы – куклы! Что за магия? Мы чувствуем восторг, когда играем ими, или когда просто смотрим на наши игрушечные версии, стоящие на полке», – написали девочки на странице в Instagram.  

Близняшки-альбиносы и их темнокожая сестра покоряют мир моды-10

Фото: instagram.com/lara_mara_sheila  

Зимой 2018 года поклонников удивила актриса Равшана Куркова.  

Девушка примерила образ альбиноса – здесь подробности.  

# калейдоскоп # Мода # Лара # Мара # Шейла

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