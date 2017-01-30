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Слушайте, как круг поет: секреты работы с глиной от Николая Стрельченко

30 января 2017 14:23
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Новости Беларуси. Мастер на все руки, лауреат десятков конкурсов различного уровня, чьи работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции, Израиля – Николай Стрельченко.

Путь Николая Федоровича к гончарному ремеслу был несколько витиеват.

Сначала училище по специальности «Машинист холодильных установок», после армии учеба в автошколе и работа водителем. В 1994 году Николай Федорович приходит на речицкий завод художественной керамики. Что произошло дальше – в программе «Центральный регион».

Еще больше о работе с глиной можно узнать здесь.

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