Слушайте, как круг поет: секреты работы с глиной от Николая Стрельченко

Новости Беларуси. Мастер на все руки, лауреат десятков конкурсов различного уровня, чьи работы находятся в частных коллекциях России, Германии, Франции, Израиля – Николай Стрельченко.

Путь Николая Федоровича к гончарному ремеслу был несколько витиеват.

Сначала училище по специальности «Машинист холодильных установок», после армии учеба в автошколе и работа водителем. В 1994 году Николай Федорович приходит на речицкий завод художественной керамики. Что произошло дальше – в программе «Центральный регион».