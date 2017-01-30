Ирис Миттенар: 45 Instagram-фактов о Мисс Вселенная-2017

Новости Франции. Большой французский праздник: в первый раз за шесть с половиной десятков лет титул «Мисс Вселенная» достался жительнице Пятой республики. Конкурс 65-й по счету, в столице Филлипин Маниле прошел в третий раз подряд. Первой принцессой стала гаитянка Ракель Пелисер, второй – Андрэа Товар из Колумбии.

Девушку, которую признали самой красивой не только на планете Земля, но и во всей вселенной, зовут Ирис Миттенар. Ей 23 года и она уроженка Лилля. Студентка, учится на хирурга-стоматолога и подрабатывает моделью.



Девушка толерантна, если не сказать добра. Она участвовала в волонтерских программах, а в одном из интервью, когда речь зашла о беженцах, Ирис сказала следующее:

Во Франции мы за глобализацию. Мы хотим максимальный межкультурный обмен. Мы хотим больше общаться с людьми, чем сейчас. Возможно, однажды, что-то изменится, но сегодня мы выступаем за открытые границы.



Странички девушки можно найти в Instagram, Facebook, Twitter и в Snapchat.



Так что же за человек Ирис Миттенар, что она любит и чем увлекается? Попробуем разобраться, внимательно изучив ее Instagram-аккаунт.