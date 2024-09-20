Эксперт рассказал, какие умные гаджеты могут быть очень полезны для пожилых

Умные гаджеты могут быть очень полезными в жизни пожилых людей. С таким мнением выступил преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько, пишет Газета.ru.

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Исследователь заявил, что, например, смарт-часы помогут людям в преклонном возрасте отслеживать свой пульс, давление, а у некоторых умных помощников есть и функция отслеживания уровня сахара в крови, а родные и близкие, в особых случаях, могут отслеживать местоположение.

Также в жизни пожилых удобства могут добавить колонки с искусственным интеллектом. По заявлению эксперта. Статистика показывает, что порядка 75 % людей в преклонном возрасте в ходе опроса отметили, что пользуются смартфонами.