Дата смерти с точностью до дня. Учёные создали «часы», предсказывающие, когда человек умрёт

В Калифорнийском университете в Сан-Франциско исследователи смогли написать программу для искусственного интеллекта, который способен определить дату смерти человека. Как пишет издание Газета.ru, инновационная разработка получила название Death Clock (Часы смерти).

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В приложение нужно ввести показатели своего здоровья. Для удобства и более точной обработки данных будут заданы определенные вопросы, ответы на которые послужат базой для составления анкеты. Важны данные о весе, росте, уровне сахара в крови, давлении, продолжительности и качестве сна, физической активности, вредных привычках, питании и т. п. В том числе крайне необходимы и данные о психологическом здоровье пользователя и его социальной активности.

Американские ученые заявляют, что Death Clock способны обозначать дату смерти человека с точностью до дня. Также искусственный интеллект сможет установить биологический возраст пользователя и дать некоторые рекомендации о том, как продлить человеческую жизнь, исходя из анализа текущего состояния.

Сами же разработчики уточняют, что программа нацелена не на то, чтобы люди просто узнавали, когда умрут, – она создана, чтобы мотивировать людей изменить свою жизнь к лучшему.