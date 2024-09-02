Погода 2 сентября будет тёплой и комфортной

Утренняя и вечерняя прохлада будет становиться более ощутимой, но в целом лето продолжается. Погода 2 сентября будет теплой и комфортной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным синоптиков, днем влияние фронтального раздела сохранится лишь по северо-западу, на остальной части территории погоду определит область повышенного атмосферного давления. Местами по северо-западу пройдут небольшие дожди. В отдельных районах грозы. Температура максимальная по югу до 32 градусов, на остальной части территории от 24 до 30. По оценкам специалистов, в среднем воздух в сентябре будет прогреваться на один градус выше климатической нормы. Золотая пора года начинается плавно и в большинство дней будет тепло и комфортно.