Прямой эфир

Погода 2 сентября будет тёплой и комфортной

02 сентября 2024 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Утренняя и вечерняя прохлада будет становиться более ощутимой, но в целом лето продолжается. Погода 2 сентября будет теплой и комфортной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погода 2 сентября будет тёплой и комфортной-2

По данным синоптиков, днем влияние фронтального раздела сохранится лишь по северо-западу, на остальной части территории погоду определит область повышенного атмосферного давления. Местами по северо-западу пройдут небольшие дожди. В отдельных районах грозы. Температура максимальная по югу до 32 градусов, на остальной части территории от 24 до 30. По оценкам специалистов, в среднем воздух в сентябре будет прогреваться на один градус выше климатической нормы. Золотая пора года начинается плавно и в большинство дней будет тепло и комфортно.

# Погода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август
18 августа 2024 07:05

Если птицы готовились к отлету на юг, ждали холодную осень – народные приметы на август

Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь
18 августа 2024 07:04

Когда не стоит заниматься посадкой и пересадкой растений? Лунный календарь

Маск рассказал о потере собственного сына из-за смены пола
23 июля 2024 13:47

Маск рассказал о потере собственного сына из-за смены пола