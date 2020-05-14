На 79 году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Новости России. 11 мая скончалась 78-летняя актриса Алла Мещерякова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России.

Будущая актриса появилась на свет 22 февраля 1943 года в Москве. После окончания ВГИК в 1965 году начала служить в Театре-студии киноактёра.

В кино артистка дебютировала годом раньше, она получила роль в картине режиссёра Марка Орлова «Страницы первой любви».

Наибольшую популярность Мещеряковой принесли роли в фильмах «Сердце друга», «А зори здесь тихие», «Зонтик для новобрачных», а также сериал «Бригада». Всего за плечами актрисы более 80 ролей.