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На 79 году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

14 мая 2020 11:04
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Новости России. 11 мая скончалась 78-летняя актриса Алла Мещерякова. Информация об этом появилась на сайте Союза кинематографистов России. 

«Алла Дмитриевна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты, сердечности», – говорится в сообщении. 

На 79 году жизни умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»-1

Фото: instagram.com/sadovskaya_official 

Будущая актриса появилась на свет 22 февраля 1943 года в Москве. После окончания ВГИК в 1965 году начала служить в Театре-студии киноактёра. 

В кино артистка дебютировала годом раньше, она получила роль в картине режиссёра Марка Орлова «Страницы первой любви». 

Наибольшую популярность Мещеряковой принесли роли в фильмах «Сердце друга», «А зори здесь тихие», «Зонтик для новобрачных», а также сериал «Бригада». Всего за плечами актрисы более 80 ролей. 

# Некролог # калейдоскоп # Алла Мещерякова

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