Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом

Татьяна Навка отметила изданию Daily Storm, что также госпитализирована с коронавирусом. Олимпийская чемпионка рассказала, что находится под контролем врачей и за пару дней у нее все пришло в норму –‌ и кровь, и температура.

Супруги находятся в больнице, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи.

Татьяна Навка (в комментарии Daily Storm):

Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.