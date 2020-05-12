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Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом

12 мая 2020 13:36
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Новости России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом.   

По информации РИА Новости, Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.  

Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом -1

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что находится в больнице.  

Татьяна Навка отметила изданию  Daily Storm, что также госпитализирована с коронавирусом. Олимпийская чемпионка рассказала, что находится под контролем врачей и за пару дней у нее все пришло в норму –‌ и кровь, и температура.   

Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом -4

Фото: instagram.com/tatiana_navka  

Супруги находятся в больнице, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи.   

Татьяна Навка (в комментарии Daily Storm):
Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.   

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# Коронавирус # калейдоскоп # Дмитрий Песков # Татьяна Навка

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