Дмитрий Песков и Татьяна Навка заболели коронавирусом

Новости России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом.
По информации РИА Новости, Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
Новости России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка заразились коронавирусом.
По информации РИА Новости, Дмитрий Песков сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.
Пресс-секретарь российского лидера добавил, что находится в больнице.
Татьяна Навка отметила изданию Daily Storm, что также госпитализирована с коронавирусом. Олимпийская чемпионка рассказала, что находится под контролем врачей и за пару дней у нее все пришло в норму – и кровь, и температура.
Фото: instagram.com/tatiana_navka
Супруги находятся в больнице, чтобы не подвергать риску остальных членов семьи.
Татьяна Навка (в комментарии Daily Storm):
Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы.
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