«Это был мой страшный сон»‌. Сергей Лазарев показал травму с «Евровидения»‌, о которой не рассказывал

Новости России. Один из призеров «Евровидения»‌ российский певец Сергей Лазарев показал травму, которую получил четыре года назад на конкурсе. Снимок с повреждением артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фото огромный синяк на половину ноги. Сам певец признался, что это фото сделано на «Евровидении-2016»‌ накануне первого полуфинала.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Сергей Лазарев:

Последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... Сейчас это уже можно выложить.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

По словам Лазарева, вплоть до финала ему снилось, что он падает со стены, которая была частью его эффектного номера. Сергей Лазарев:

Выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных. До сих пор многие не понимают, как я шел по стене.

Фото: instagram.com/lazarevsergey

Лазарев дважды принимал участие в конкурсе и оба раза занял третье место.

Фото: instagram.com/lazarevsergey