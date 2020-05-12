«Это был мой страшный сон»‌. Сергей Лазарев показал травму с «Евровидения»‌, о которой не рассказывал

«Это был мой страшный сон». Сергей Лазарев показал травму с «Евровидения», о которой не рассказывал
Новости России. Один из призеров «Евровидения» российский певец Сергей Лазарев показал травму, которую получил четыре года назад на конкурсе.
Снимок с повреждением артист опубликовал на своей странице в Instagram. На фото огромный синяк на половину ноги. Сам певец признался, что это фото сделано на «Евровидении-2016» накануне первого полуфинала.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Сергей Лазарев:
Последствия моего падения с декорации (со стены) на репетиции во время номера накануне первого полуфинала... Сейчас это уже можно выложить.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
По словам Лазарева, вплоть до финала ему снилось, что он падает со стены, которая была частью его эффектного номера.
Сергей Лазарев:
Выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю Евровидения как одно из самых запоминающихся и загадочных. До сих пор многие не понимают, как я шел по стене.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
Лазарев дважды принимал участие в конкурсе и оба раза занял третье место.
Фото: instagram.com/lazarevsergey
В 2016 году на конкурсе в Стокгольме он исполнил песню «You Are the Only One», а спустя три года в Тель-Авиве спел «Scream».
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