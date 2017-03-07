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Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов

07 марта 2017 11:13
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Новости США. Популярный стриминговый сервис Netflix разработал технологию интерактивного телевещания. В ближайшее время будет запущена первая версия разработки.

Теперь зрители телесериалов сами смогут выбирать судьбу героев шоу.

Сцены, предполагающие принятие героями важных решений, будут сниматься в нескольких вариантах. Выбрать понравившуюся сюжетную линию можно будет с помощью кнопок на телевизионном пульте.   

Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов-1

Фото: Roem.ru

«На данный момент это только эксперимент. Мы понятия не имеем, как он приживётся у зрителей», — комментируют ситуацию представители Netflix.

Компания планирует довести интерактивность до такого уровня, когда зритель сможет бесконечно пересматривать любимые сериалы, постоянно выбирая разные варианты развития событий. Подобная технология обещает быть трудоемкой, но создатели верят в то, что подобный формат придется зрителям по душе и приживется в телеэфире. 

# Интернет # Фотофакт # калейдоскоп # Телевидение # Сериалы

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