Зрители смогут управлять судьбами героев сериалов

Сцены, предполагающие принятие героями важных решений, будут сниматься в нескольких вариантах. Выбрать понравившуюся сюжетную линию можно будет с помощью кнопок на телевизионном пульте.

Новости США. Популярный стриминговый сервис Netflix разработал технологию интерактивного телевещания. В ближайшее время будет запущена первая версия разработки.

«На данный момент это только эксперимент. Мы понятия не имеем, как он приживётся у зрителей», — комментируют ситуацию представители Netflix.

Компания планирует довести интерактивность до такого уровня, когда зритель сможет бесконечно пересматривать любимые сериалы, постоянно выбирая разные варианты развития событий. Подобная технология обещает быть трудоемкой, но создатели верят в то, что подобный формат придется зрителям по душе и приживется в телеэфире.