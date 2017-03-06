Анджелина Джоли с новым бойфрендом попала в объективы фотографов

Джоли проводит время со своими детьми в Камбодже. Во время одной из прогулок журналистам удалось запечатлеть актрису в в компании молодого человека.

Фото: Inquisitr.com

С момента, когда Джоли подала на развод, прошло полгода. СМИ не раз отмечали, что пара с большими трудностями решала вопросы, касающиеся детей. Джоли и Питт воспитывали шестерых детей. Актриса считает, что Питт не может справиться с обязанностями отца.

Читатели различных изданий не верят, что мужчина рядом с Джоли ее новый бойфренд. Большинство сходятся во мнении, что актриса путешествует со своим диетологом. Состояние здоровья Джоли долгое время обсуждался в СМИ, сейчас актриса выглядит куда более активной и жизнерадостной.