Анджелина Джоли с новым бойфрендом попала в объективы фотографов

Новости США. Американское издание Inquisitr.com опубликовало фотографии Анджелины Джоли в компании с неизвестным мужчиной.
Новости США. Американское издание Inquisitr.com опубликовало фотографии Анджелины Джоли в компании с неизвестным мужчиной.
Фото: Inquisitr.com
Джоли проводит время со своими детьми в Камбодже. Во время одной из прогулок журналистам удалось запечатлеть актрису в в компании молодого человека.
Фото: Inquisitr.com
С момента, когда Джоли подала на развод, прошло полгода. СМИ не раз отмечали, что пара с большими трудностями решала вопросы, касающиеся детей. Джоли и Питт воспитывали шестерых детей. Актриса считает, что Питт не может справиться с обязанностями отца.
Читатели различных изданий не верят, что мужчина рядом с Джоли ее новый бойфренд. Большинство сходятся во мнении, что актриса путешествует со своим диетологом. Состояние здоровья Джоли долгое время обсуждался в СМИ, сейчас актриса выглядит куда более активной и жизнерадостной.