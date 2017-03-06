Англичане делают алмазный Rolls-Royce 

Новости Великобритании. В Швейцарии представят уникальный автомобиль Rolls-Royce Ghost: кузов покрыли измельчёнными алмазами.
Новости Великобритании. В Швейцарии представят уникальный автомобиль Rolls-Royce Ghost: кузов покрыли измельчёнными алмазами.
Фото: topgearrussia.ru
Анонимный клиент, предположительно араб, заказал у британцев автомобиль, который окрасят составом Diamond Stardust. Технология покраски включает в себя покрытие мелкозернистым алмазным порошком и слой лака.
Фото: topgearrussia.ru
Работа над цветом обычного кузова занимает шесть дней. На этот автомобиль уйдет десять: два дня на алмазный слой и два дня на монтаж красной и черной полосок, сделанных вручную, у бортов автомобиля. Для окраски кузова измельчили 1000 алмазов.
Версия отличается не только внешней отделкой. Для салона будут использовать чёрную и серую кожу. В интерьер автомобиля влючены детали из клетчатой ткани. Клиент предпочел заменить часть отделки на шпон и использовать оригинальный дизайн встроенных часов.