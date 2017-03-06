Англичане делают алмазный Rolls-Royce 

Фото: topgearrussia.ru

Работа над цветом обычного кузова занимает шесть дней. На этот автомобиль уйдет десять: два дня на алмазный слой и два дня на монтаж красной и черной полосок, сделанных вручную, у бортов автомобиля. Для окраски кузова измельчили 1000 алмазов.



Версия отличается не только внешней отделкой. Для салона будут использовать чёрную и серую кожу. В интерьер автомобиля влючены детали из клетчатой ткани. Клиент предпочел заменить часть отделки на шпон и использовать оригинальный дизайн встроенных часов.

