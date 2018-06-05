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«Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик». Солист группы «Градусы» попал в аварию

05 июня 2018 12:23
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Новости России. Фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП во время поездки в аэропорт.

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Кроме сообщения Пашков опубликовал фото автомобиля, попавшего в аварию, и снимки, на которых музыкант с перебинтованной головой и руками.

«Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик». Солист группы «Градусы» попал в аварию-1

Фото: instagram.com/pashock_official

Музыкант принес извинения за отмену концертов в Турции – именно на них направлялся артист. Роман Пашков пообещал приехать и выступить позже. 

На следующий день фронтмен популярной группы подробнее рассказал о том, что произошло.

Роман Пашков:
Вызвал в час ночи такси и направлялся в аэропорт Внуково. Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик. Не знаю, что произошло, либо уснул водитель, либо отвлекся, тормозного пути не было – просто влетели. Я сидел на заднем сидении, ковырялся в телефоне. Я сломал переднее пассажирское сидение, ударился башкой. В общем, у меня множественные ссадины, ушиб, легкое сотрясение.

«Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик». Солист группы «Градусы» попал в аварию-4

Фото: instagram.com/pashock_official

Поклонники пожелали артисту скорейшего выздоровления.

В конце августа 2017 года певица Линда попала в ДТП в Москве (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Роман Пашков # группа Градусы

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