«Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик». Солист группы «Градусы» попал в аварию

Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram. Кроме сообщения Пашков опубликовал фото автомобиля, попавшего в аварию, и снимки, на которых музыкант с перебинтованной головой и руками.

Новости России. Фронтмен группы «Градусы» Роман Пашков попал в ДТП во время поездки в аэропорт.

Музыкант принес извинения за отмену концертов в Турции – именно на них направлялся артист. Роман Пашков пообещал приехать и выступить позже.

На следующий день фронтмен популярной группы подробнее рассказал о том, что произошло.

Роман Пашков:

Вызвал в час ночи такси и направлялся в аэропорт Внуково. Мы влетели в стоявший на аварийке грузовик. Не знаю, что произошло, либо уснул водитель, либо отвлекся, тормозного пути не было – просто влетели. Я сидел на заднем сидении, ковырялся в телефоне. Я сломал переднее пассажирское сидение, ударился башкой. В общем, у меня множественные ссадины, ушиб, легкое сотрясение.