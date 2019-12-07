«Miss Supranational – 2019» стала Антония Порсилд из Таиланда. Белоруска в топ-25 не вошла
Новости мира. В Польше выбрали победительницу телевизионного конкурса красоты Miss Supranational – 2019. Корону и титул получила представительница Таиланда Антония Порсилд.
Как сообщается на сайте конкурса, Антония обошла 76 конкуренток из других стран. Девушка является наполовину таиландкой – наполовину датчанкой. Победительница владеет двумя языками – тайским и английским. Порсилд довелось побывать в семи странах.
Фото: misssupranational.com
Что касается будущего, Антония планирует заниматься PR-деятельностью и рекламой. Девушка собирается создать фонд, направленный на поддержку физического и психологического здоровья людей. Также конкурсантку интересует забота об окружающей среде.
Фото: misssupranational.com
Беларусь представляла 22-летняя гродненчанка Каролина Борисевич, она не вошла в топ-25. Девушка занимается моделингом с 14 лет, но по специальности – юрист. Работает в строительной компании и учится в магистратуре.
Фото: misssupranational.com
Напомним, Miss Supranational – один из самых престижных конкурсов красоты для фотомоделей. Он проводится с 2009 года, в 2012 году победительницей стала белоруска Екатерина Бурая.
Кстати, 8 декабря состоится конкурс «Мисс Вселенная – 2019».
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