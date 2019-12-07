Вышиванки, в которых ходят Макей, Мирончик и другие известные белорусы. Показываем мастерскую, в которой их делают

Новости Беларуси. От Новой Зеландии до Америки. Мастерица из Кобрина покоряет не только подиумы Белорусской недели моды, но и сердца жителей других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За ее нарядами становятся в очередь. Она сделала белорусскую вышиванку своей профессией. Чтобы так смогла каждая женщина, в Брестской области запустили социальный проект. Подробности в видеоматериале Кристины Протосовицкой.

Шоурум – это гараж, а мастерская – домашний чердак. На первом в жизни показе в Национальной школе красоты Марина Бонифатьева и сама вслед за моделями смело шагнула на подиум. С него и началась длинная история знакомства кобринской мастерицы с заморскими гостями.

Сначала ее наряд с белорусским орнаментом покорил всех на королевском приеме в Швеции, потом вышиванки от Марины примерила семья министра иностранных дел Беларуси.

А на показе во время «Ночи в метро» в роли моделей выступили женщины-послы.

Марина Бонифатьева, ремесленница:

Я одела послов разных стран. Для каждого предназначался свой наряд со своей изюминкой. Мне очень понравилось с ними работать. Когда ты видишь, что это человеку нравится – это лучшая оценка мастеру.

Свою мастерскую Марина Бонефатьева открывает для журналистов впервые. Не иголкой и ниткой единой. Этой машинке уже порядка 15 лет. Чтобы механизм работал, нужно перенести узоры с «бабулиных рушников» – стежок в стежок – в компьютерную программу.

Марина Бонифатьева:

Есть книги, которые сейчас создаются, есть рушники старенькие, схем которых, например, нету. И с рушника я перерисовываю каждый крестик, переношу в программу, и потом это в вышивке.

Процесс занимает от получаса до месяца, все зависит от объема и сложности. Узоры мастерица собирает по деревням.

Это у нас 15 минут работы, и получился небольшой рапорт такой вышивки.

18 лет назад Марина Бонифатьева старательно расшивала одежду мужа-священника на службу. Долго называла себя «самоучкой». Чтобы побороть комплекс, даже пошла учиться на швею в Брест, а параллельно оттачивала мастерство вышивки в монастыре. Затем взялась за мужские рубахи-вышиванки. И начинала не с ярмарок, а с байкерских слетов.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Белорусские орнаменты неоднократно вдохновляли мировых дизайнеров на создание своих коллекций. Но сделать это поистине с душой могут только на родине.

Каждого, у кого есть вышиванка от Марины, называют «бонифатьевцем». Изделия из оршанского льна. Белорусские узоры разлетаются по миру – Новая Зеландия, Швеция, Англия, Германия. Из необычного – в Сан-Франциско мастерица отправила расшитый хоругвий для местной православной церкви.

Марина Бонифатьева:

Сейчас создаются очень-очень быстрым образом три новые коллекции. Дальше у нас планы грандиозные – мы покорили Беларусь, пора покорить мир.

Пример Марины заразительный – свое любимое занятие она превратила в дело всей жизни. Чтобы так смогла каждая женщина, мечтающая реализовать свой талант, в Брестской области запустили пилот социального проекта. Серия мастер-классов и тренингов по предпринимательству – будь то фермерство, агротуризм или ремесленничество – для женщин из сельской местности.

Валерия Клицунова, председатель общественного объединения «Отдых в деревне»:

Мы хотим обучить 500 женщин. 50 лучших проектов мы поддержим в виде оборудования, материалов, необходимых для этой деятельности.