«Две Олимпиады я выступала за Беларусь». Татьяна Навка сфотографировалась с Александром Лукашенко на ЧМ-2018

Чемпионат мира по футболу в России завершён. Финальный матч собрал тысячи болельщиков, в их числе были и медийные персоны.

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Прославленная спортсменка Татьяна Навка в своем аккауте в Instagram добавила фотографию, на которой стоит с Президентом Беларуси. Девушка отметила, что дважды представляла Беларусь на Олимпийских играх.

«С Александром Григорьевичем мы старые, добрые друзья! Вот встретились вчера на футболе, обнял меня, как родную! Очень рада встрече!» – так Татьяна Навка подписала снимок.

За сутки фотографию оценили около 40 тысяч человек. Многих пользователей заинтересовал тот факт, что фигуристка выступала за Беларусь.

Уникальные кадры: как фигуристка Татьяна Навка в 90-ые выступала за Беларусь на Олимпиадах