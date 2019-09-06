Думаете, существуют кафе только с собаками и кошками? С утками и поросятами тоже есть

В мире уже никого не удивишь кафе с животными. Чаще всего в таких заведениях обитают кошки или собаки, но есть и исключения. Например, в Южной Корее можно найти кафе с овцами. Как сообщает AsiaOne, в китайском городе Чэнду туристы и местные жители могут провести время с… утками. В одном из кафе посетители могут посмотреть на четырёх криковых (подсадных) уток, погладить их или покормить.

Фото: AFP Photo / Pak YIU

В Китай таких уток импортируют из Европы, стоимость птиц оценивается в 10 тысяч юаней (1,4 тысячи долларов). Однако купить пернатых в кафе нельзя, их предназначение – радовать клиентов. За 78 юаней (11 долларов) посетители заведения общепита могут полтора часа наслаждаться компанией уток. Животные совершенно ручные, людей не боятся и спокойно позируют на камеры для совместных фотографий.

Фото: AFP Photo / Pak YIU

Лучший друг – гусь, а не собака. Минчанин снимает сериал о жизни с гусём в квартире Один из четырёх учредителей кафе пояснил, что идея создания подобного заведения у него возникла после покупки собственной домашней утки. Кстати, в том же кафе появилась и новинка – две карликовые домашние свиньи. В отличие от пернатых, которые свободно разгуливают по кафе, этим обитателям приходится большую часть времени находиться в тележке для покупок.

Фото: AFP Photo / Pak YIU