«Даже я не бью своих детей». Женщина написала заявление на школу, заметив шесть ран на своём сыне

Женщина обратилась в полицию, когда увидела раны на теле своего ребёнка. Она утверждает, что сотрудники школы должны предупреждать родителей о методах наказания детей. Как сообщает The New Paper, заявление в полицию поступило утром 3 сентября. 48-летняя жительница Сингапура миссис Клэр Чи рассказала, что её муж увидел ранки на руках и ногах их 12-летнего сына. Всё началось с того, что родителей вызвали в школу, поскольку их ребёнок подрался. Женщина пришла в учреждение образования, где с ней хотели поговорить классный руководитель её сына и педагог, ответственный за поддержание дисциплины. В ходе разговора они не упомянули о телесном наказании ученика.

Фото: Shin Min Daily News

По словам жительницы Сингапура, драку, из-за которой супругов вызвали в школу, затеял её сын. Ребёнок пнул сумку мальчика в отместку за то, что тот поцарапал его несколькими неделями ранее. После этого мальчик ударил по бутылке с водой, которую держал сын миссис Чи. Когда супруги забрали ребёнка и уже собрались пойти домой, отец мальчика увидел на его руках и ногах шесть отметин. Женщина возмущённо спросила о происхождении травм. Ответственный за поддержание дисциплины педагог пояснила, что она просто легонько стукнула детей в качестве предупреждения, чтобы они угомонились. «Я была настолько убита горем и зла, что мой разум опустел. Даже я не бью своих детей тростью. Я была бы менее расстроена, если бы они предупредили меня заранее, тогда я могла бы мысленно подготовиться увидеть раны», – сказала миссис Чи. Жительница Сингапура уточнила, что три следа трости были видны на правой руке ребёнка, две – на левой, и ещё один – на правой ноге. Полиция забрала метровую трость, сделанную из ротанга, в качестве вещественного доказательства. По словам миссис Чи, когда спустя месяц её сын должен был пойти в учреждение образования, чтобы сдать выпускные экзамены начальной школы, он всё ещё был напуган, плакал и не хотел идти. Руководство школы встретилось с родителями, чтобы заверить, что их цель – поддерживать благополучие учащихся и обеспечивать им благоприятную среду для обучения. Также школьный консультант оказывает всю необходимую поддержку учащимся.

Фото: AsiaOne / Claire Kang