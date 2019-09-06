«Даже я не бью своих детей». Женщина написала заявление на школу, заметив шесть ран на своём сыне
Женщина обратилась в полицию, когда увидела раны на теле своего ребёнка. Она утверждает, что сотрудники школы должны предупреждать родителей о методах наказания детей.
Как сообщает The New Paper, заявление в полицию поступило утром 3 сентября. 48-летняя жительница Сингапура миссис Клэр Чи рассказала, что её муж увидел ранки на руках и ногах их 12-летнего сына.
Всё началось с того, что родителей вызвали в школу, поскольку их ребёнок подрался. Женщина пришла в учреждение образования, где с ней хотели поговорить классный руководитель её сына и педагог, ответственный за поддержание дисциплины. В ходе разговора они не упомянули о телесном наказании ученика.
Фото: Shin Min Daily News
По словам жительницы Сингапура, драку, из-за которой супругов вызвали в школу, затеял её сын. Ребёнок пнул сумку мальчика в отместку за то, что тот поцарапал его несколькими неделями ранее. После этого мальчик ударил по бутылке с водой, которую держал сын миссис Чи.
Когда супруги забрали ребёнка и уже собрались пойти домой, отец мальчика увидел на его руках и ногах шесть отметин. Женщина возмущённо спросила о происхождении травм. Ответственный за поддержание дисциплины педагог пояснила, что она просто легонько стукнула детей в качестве предупреждения, чтобы они угомонились.
«Я была настолько убита горем и зла, что мой разум опустел. Даже я не бью своих детей тростью. Я была бы менее расстроена, если бы они предупредили меня заранее, тогда я могла бы мысленно подготовиться увидеть раны», – сказала миссис Чи.
Жительница Сингапура уточнила, что три следа трости были видны на правой руке ребёнка, две – на левой, и ещё один – на правой ноге. Полиция забрала метровую трость, сделанную из ротанга, в качестве вещественного доказательства.
По словам миссис Чи, когда спустя месяц её сын должен был пойти в учреждение образования, чтобы сдать выпускные экзамены начальной школы, он всё ещё был напуган, плакал и не хотел идти.
Руководство школы встретилось с родителями, чтобы заверить, что их цель – поддерживать благополучие учащихся и обеспечивать им благоприятную среду для обучения. Также школьный консультант оказывает всю необходимую поддержку учащимся.
Фото: AsiaOne / Claire Kang
На сайте Министерства образования Сингапура есть информация о том, что если сотрудники школы хотят наказать ученика, они должны предварительно уведомить об этом родителей ребёнка. Уточняется, что использовать телесные наказания могут только директор или педагог, который получил разрешение директора.
Наказание осуществляется путём ударов тростью по рукам или ягодицам поверх одежды. Это происходит в частном порядке (другие дети не видят) и под наблюдением ответственных лиц.
Представитель Министерства образования Сингапура рассказал, что ему известно о жалобе, но сообщить подробности он не может, поскольку ведётся расследование. Он пояснил, что решение о наказании принимается индивидуально для каждого ученика, учитывается серьёзность нарушений дисциплины, совершал ли он аналогичные проступки, возраст учащегося и другие обстоятельства.
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