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«Безмерно уважаю». Джанабаева ушла от Меладзе

06 сентября 2019 15:46
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Новости России. Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева сообщила о прекращении сотрудничества с продюсером Константином Меладзе.

Артистка рассказала, что получила ценный опыт за время своей работы в группе. Когда Альбина начала сольную карьеру, она узнала себя с новой стороны, познакомилась с новыми авторами, нашла единомышленников и команду.

«Безмерно уважаю». Джанабаева ушла от Меладзе-1

Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva

Джанабаева добавила, что она благодарна тем годам и безмерно уважает Константина Меладзе, но теперь сотрудничество с композитором и продюсером завершено.  

«С февраля 2018 года всё, что происходило со мной – песни «Спасибо, сердце», «Хочешь», ремейк «Самба белого мотылька», «День и ночь», «Такая, как есть», а в скором времени новинки, обложки, интервью, съемки, – это сотрудничество с Goldenlook Management Company», – написала Джанабаева на своей странице в Instagram.  

Некоторое время назад мы рассказывали о том, как изменились самые яркие участницы группы «ВИА Гра».

Посмотреть на фотографии артисток «раньше/сейчас» можно здесь.

# Звезды # калейдоскоп # Альбина Джанабаева # Константин Меладзе

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