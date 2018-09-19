Лучший друг – гусь, а не собака. Минчанин снимает сериал о жизни с гусём в квартире
Новости Беларуси. Минчанин Андрей завел в квартире питомца – им оказался гусь. Теперь мужчина снимает сериал об их жизни.
Новые эпизоды появляются на YouTube-канале «Гусин». Страницу хозяин и его питомец ведут уже более трех месяцев.
«Сериал о том, как я завел себе в квартире гуся. В этом сериале вы увидите, как я в домашних условиях выращивал Гуся, как воспитывал и дрессировал его. Это сериал о том, как моим лучшим другом стал Гусь, а не собака».
Гуся зовут Харвистер. Он вылупился в мае нынешнего года – Андрей купил гусиное яйцо и положил его в инкубатор. Птица очень умная и дружелюбная. Ролики о жизни питомца набирают до 263 тысяч просмотров.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Гусин»
Благодаря популярности YouTube-проекта хозяин птицы завел еще и Instagram.
В роликах Андрей рассказал, почему решил выращивать гуся в квартире, хотя ничего не знал о них кроме того, что они умные и хорошо поддаются дрессировке. Идея о необычном питомце появилась после того, как друг мужчины рассказал историю о дрессировщике, который выучил гуся и путешествовал с ним.
Теперь Харвистер тоже может похвастаться необычными для птицы умениями. Он понимает некоторые клички: ему говорят «стоять» – он стоит, «лежать» – лежит, гусь откликается на голос хозяина и очень любит обниматься. Кроме того Андрей показывал, как учил его летать и записывал с питомцем модные интернет-челленджи.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Гусин»
Первый сезон сериала завершился первого сентября – в серии к хозяину птицы пришли защитники животных. Андрей отметил, что спустя три месяца может сказать, что он и Харвистер через многое прошли и многому научились.
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