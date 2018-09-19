Лучший друг – гусь, а не собака. Минчанин снимает сериал о жизни с гусём в квартире

Новости Беларуси. Минчанин Андрей завел в квартире питомца – им оказался гусь. Теперь мужчина снимает сериал об их жизни.

Новые эпизоды появляются на YouTube-канале «Гусин». Страницу хозяин и его питомец ведут уже более трех месяцев.

«Сериал о том, как я завел себе в квартире гуся. В этом сериале вы увидите, как я в домашних условиях выращивал Гуся, как воспитывал и дрессировал его. Это сериал о том, как моим лучшим другом стал Гусь, а не собака».

Гуся зовут Харвистер. Он вылупился в мае нынешнего года – Андрей купил гусиное яйцо и положил его в инкубатор. Птица очень умная и дружелюбная. Ролики о жизни питомца набирают до 263 тысяч просмотров.